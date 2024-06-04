С начала года Сбер спас от телефонных мошенников 150 миллиардов рублей клиентов

Ежедневно мошенники совершают до 20 миллионов звонков россиянам. Такого масштаба атак на наших граждан не было никогда, рассказал в интервью "Известиям" заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, примерно в 1 случае из 100 люди верят телефонным мошенникам, то есть порядка 200 тысяч граждан в сутки могут попадаться на обманы мошенников. Однако для клиентов Сбера срабатывает банковская система защиты. Она автоматически предотвращает хищение, ее эффективность в 99,8%. В ряде случаев сотрудники банка лично – по телефону или в офисе – помогают предотвратить хищения у клиентов. Благодаря комплексной работе по обеспечению с начала года Сберу удалось сохранить от мошенников 150 миллиардов рублей клиентов.