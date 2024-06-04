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С начала года Сбер спас от телефонных мошенников 150 миллиардов рублей клиентов

С начала года Сбер спас от телефонных мошенников 150 миллиардов рублей клиентов Фото Sber

Ежедневно мошенники совершают до 20 миллионов звонков россиянам. Такого масштаба атак на наших граждан не было никогда, рассказал в интервью "Известиям" заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

По его словам, примерно в 1 случае из 100 люди верят телефонным мошенникам, то есть порядка 200 тысяч граждан в сутки могут попадаться на обманы мошенников. Однако для клиентов Сбера срабатывает банковская система защиты. Она автоматически предотвращает хищение, ее эффективность в 99,8%. В ряде случаев сотрудники банка лично – по телефону или в офисе – помогают предотвратить хищения у клиентов. Благодаря комплексной работе по обеспечению с начала года Сберу удалось сохранить от мошенников 150 миллиардов рублей клиентов.

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