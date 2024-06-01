За сутки в Коми пожарные выезжали на вызовы в Ухту, Сосногорск, Воркуту и Усть-Вымский район
- 13:45 1 июня
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- Анастасия Амелькина
В Коми в течении суток пожарные выезжали на вызовы возгораний мусора, бани, хозяйственной постройки и неэксплуатируемого здания. Об этом сообщает МЧС региона.
31 мая 2024 года в ряде населённых пунктов горел мусор. Пожарные выезжали на пустырь Вокзальной улицы Сосногорска, в Ухту на открытую территорию Дорожной улицы и пустырь у 46 дома улицы Первомайской. Возгорания были ликвидированы. Причиной горения стало неосторожное обращение с огнём и нарушение правил пожарной безопасности во время огневых работ.
По этой же причине этот день поступило сообщение о горении хозяйственной постройки и прилегающего к ней участка в Усть-Вымском районе. Сотрудники МЧС потушили огонь на площади в 110 квадратных метров в местечке Кагино. В этом же районе в посёлке Донаёль загорелась баня. Причиной стало нарушение пожарной безопасности при использовании печи.
1 июня 11 огнеборцев Воркуты выезжали на вызов пожара в неэксплуатируемом деревянном здании на улице Ленина. Огнь на площади в 100 квадратных метров потушили. Причины возгорания устанавливаются дознавателями ГПН.