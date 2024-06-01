За сутки в Коми пожарные выезжали на вызовы в Ухту, Сосногорск, Воркуту и Усть-Вымский район

В Коми в течении суток пожарные выезжали на вызовы возгораний мусора, бани, хозяйственной постройки и неэксплуатируемого здания. Об этом сообщает МЧС региона.

31 мая 2024 года в ряде населённых пунктов горел мусор. Пожарные выезжали на пустырь Вокзальной улицы Сосногорска, в Ухту на открытую территорию Дорожной улицы и пустырь у 46 дома улицы Первомайской. Возгорания были ликвидированы. Причиной горения стало неосторожное обращение с огнём и нарушение правил пожарной безопасности во время огневых работ.