С 5 июня запрещено и точка: неприятный сюрприз застанет врасплох всех огородников и садоводов

В текущем сезоне дачники в России сталкиваются с более строгими требованиями и увеличенной ответственностью за их исполнение. Эксперты предупреждают, что надзор за выполнением новых законов будет ужесточен, и тем, кто нарушит их, грозят серьезные штрафы.

Одним из главных изменений является абсолютный запрет на создание незаконных свалок и хранение мусора без специальных контейнеров на участках. Владельцы, у которых обнаружат мусор, могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Наказание предусмотрено даже за закапывание пластиковых отходов в землю, где штраф составляет 2000 рублей. Также установлены ограничения по посадке деревьев: их необходимо располагать не ближе 3 метров к соседним участкам, а нарушение этого правила также карается финансовыми санкциями.