В Сыктывкаре 4 июня пройдёт первое отключение горячей воды
- 11:45 1 июня
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- Анастасия Амелькина
Уже 5 июня в ряде районов Сыктывкара отключат горячую воду. График сообщает администрация столицы Коми.
С 5 по 14 июня 2024 года будет проходит первый этап опрессовок. Горячую воду отключат на 12 улицах Сыктывкара. Подача горячего водоснабжения будет прекращена на следующих адресах:
Улица Ветеранов со 2 по 8 дома, а также 10,12;
Местечко Дырнос, 1, 2, 3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/10, 3/11, 3/13, 3/14, 3/16, 3/18, 3/21, 3/26, 3/28, 3/29, 3/34, 3/35, 3/52, 3А, 3В, 5, 5/1, 5/2, 5/4, 6, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 40, 48, 50, 56, 72, 74, 88, 88/1, 88/4, 88А, 88/В, 106, 106/2-106/10, 106/12, 106/14, 106/15;
Печорский переулок дом 14А;
Индустриальная улица 1, 1/1, 1/5, 1/18, 1А, 4А, 7, 7/2, 10, 10А, 20/2, 20/4, 20/6, 20/7, 20/8, 26, 26/1, 28, 30;
Улица Лыткина дом 31;
Улица Малышева, 1, 1А, 1Б, 2-6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11-25, 31, 33/1;
Октябрьский проспект, 127, 127/1, 127/2, 129, 129/4, 129/5, 131/3, 131/6, 160/4, 160/6, 162, 164, 170, 172, 174, 176, 176А, 178, 180, 180/1, 182, 184, 186, 188, 190, 194, 196, 198, 200;
Орджоникидзе дом №101/4;
Петрозаводская улица 1, 6, 8, 12, 17, 19, 21, 25, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 29, 31/1, 31/2, 33, 33/1, 33/2, 34, 36, 38, 40, 40/1, 41, 42, 44, 50, 52, 54, 54/1, 56, 58;
Печорская улица 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 8А, 10А, 12, 14, 14/1, 16А, 18, 18А, 22, 24, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 62/1, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 66/1, 66/2, 66/5, 67, 68;
Покровский бульвар, 1-12, 14, 16;
Садовая улица дома 26, 32, 34;
Тентюковская улица 78, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 110, 113, 115, 119, 120, 121, 123-132, 134, 136, 138, 138/1, 301, 315, 315А, 333, 353.
При возникновении нештатных ситуаций внутри квартир и домов необходимо звонить по телефону 24-15-70.