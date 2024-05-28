Голикова впечатлила всех россиян пенсией с 1 июня: только посмотрите сумму

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С 1 июня 2024 года в России изменится средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда, её размер составит 18 521 рубль. Татьяна Голикова отметила, что увеличение выплаты произойдёт в рамках параметров, предусмотренных бюджетом.

Условия для получения страховой пенсии по старости Для получения страховой пенсии по старости необходимо соблюдение трёх обязательных условий.

Возраст

Для женщин пенсионный возраст составляет 60 лет, для мужчин – 65 лет. Однако этот возраст будет действовать только с 2028 года, в настоящее время идёт переходный период. В 2023 году женщины выходили на пенсию в 56,5 лет, мужчины — в 61,5 года. В 2024 году никто из россиян не выйдет на заслуженный отдых по возрасту. Та же ситуация будет в 2025 и 2027 годах.

В текущем году на заслуженный отдых выходят досрочники и россияне, которые отложили выход на пенсию. Досрочно на пенсию могут уйти инвалиды, родители или опекуны детей-инвалидов, граждане, трудящиеся в особых условиях, а также россияне, работавшие на Крайнем Севере 15 лет и в регионах, приравненных к нему, 20 лет.

Трудовой стаж

Для выхода на пенсию в 2023 году необходимо наличие трудового стажа не менее 14 лет. В следующем году требуемый стаж составит уже 15 лет.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)