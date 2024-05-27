В Сыктывкаре ради парковки вырубят деревья
- 23:55 27 мая
- 0+
- Олег Помидоров
Пока что такое будет сделано только в микрорайоне Орбита.
Как рассказали в мэрии столицы Коми, возле дома по улице Петрозаводской, 25, ради благоустройства общественного пространства коммунальщики собираются срубить несколько деревьев – ольху, иву и березу.
Оказалось, что часть деревьев сейчас в возрасте и имеют признаки болезни. А корни деревьев и кустарников располагаются близко к пешеходной зоне, из-за чего возрастает риск их падения. В администрации города сообщают, что эти деревья необходимо убрать ради обустройства проезжей части во дворе дома, а также пешеходной зоны и парковки. В результате благоустройства планируется посадка лип для обособления двора от проезжей части.
Помимо этого, некоторые деревья срубят от остановки общественного транспорта “Орбита” на Октябрьском проспекте к улице Петрозаводской. В будущем запланирована высадка 60 лип по улице Петрозаводской от Октябрьского проспекта до улицы Малышева. Также, после благоустройства будет рассмотрен вопрос о высадке кустарников.