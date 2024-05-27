В Сыктывкаре ради парковки вырубят деревья

Пока что такое будет сделано только в микрорайоне Орбита.

Как рассказали в мэрии столицы Коми, возле дома по улице Петрозаводской, 25, ради благоустройства общественного пространства коммунальщики собираются срубить несколько деревьев – ольху, иву и березу.