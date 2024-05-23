Синоптики обещают в Сыктывкаре небольшой дождь 24 мая

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В региональном ЦГМС сообщили прогноз погоды на завтра. 24 мая в Коми ожидается переменная облачность, а временами даже небольшие умеренные осадки, среди которых снег, мокрый снег, а днем возможен дождь. На юго-западе погода будет без осадков, однако местами возможен небольшой дождь.

В республике ожидается северо-западный ветер с переходом на юго-западный, скоростью 7-12 метров в секунду. Днем в отдельных районах порывы ветра достигнут отметки в 15-17 метров в секунду.

Температура ночью -1…-6, на севере местами -7…-12, а днем составит -1…+4 градуса.