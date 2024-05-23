Синоптики обещают в Сыктывкаре небольшой дождь 24 мая
- 23:55 23 мая
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- Олег Помидоров
В региональном ЦГМС сообщили прогноз погоды на завтра.
24 мая в Коми ожидается переменная облачность, а временами даже небольшие умеренные осадки, среди которых снег, мокрый снег, а днем возможен дождь. На юго-западе погода будет без осадков, однако местами возможен небольшой дождь.
В республике ожидается северо-западный ветер с переходом на юго-западный, скоростью 7-12 метров в секунду. Днем в отдельных районах порывы ветра достигнут отметки в 15-17 метров в секунду.
Температура ночью -1…-6, на севере местами -7…-12, а днем составит -1…+4 градуса.
В Сыктывкаре завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно будет без осадков, а днем ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит -1…+1, а днем +17…+19 градусов.