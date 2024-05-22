Синоптики рассказали о погоде в Коми на 23 мая

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС сообщил о прогнозе погоды на 23 мая в республике. Завтра жители Коми могут ожидать переменную облачность. В северных районах временами, а в южных районах местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный будет ночью скоростью 4-9 метров в секунду, а днем достигнет скорости 8-13 метров в секунду.

Температура ночью в регионе опуститься до -1…-6, а днем повысится до +1…+6 градусов. На юго-западе температура достигнет отметки в +7…+12 градусов, а на крайнем северо-востоке будет составлять +1…-4.