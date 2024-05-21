Сбербанк раздает подарки: всем на счет упадут бесплатные средства до 30 июня
- 23:24 21 мая
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- Служба новостей
Сбербанк объявил о старте новой акции, в рамках которой клиенты могут получить акции банка в подарок. Для участия необходимо открыть вклад из линейки "Лучший %" и завести первый брокерский счет в Сбербанке до 30 июня 2024 года. Материал опубликовали на сайте banki.ru.
При оформлении вклада "Лучший %" и пополнении брокерского счета на сумму от 10 000 рублей с последующим инвестированием этих средств, клиент получит в качестве бонуса 3 акции Сбербанка.
При открытии вклада "Лучший % Премьер" и совершении сделок на сумму от 30 000 рублей на брокерском счете, клиент получит 10 бонусных акций Сбербанка. Для получения максимального бонуса в 100 акций необходимо открыть вклад "Лучший % Лидер" или "Первый Максимум" и совершить сделки на сумму от 1 000 000 рублей на брокерском счете.
Важным условием является то, что в течение 50 дней после пополнения брокерского счета нельзя выводить средства, иначе бонус будет аннулирован. Также подарочные акции необходимо продать в течение 30 дней после этого периода. Вырученные средства поступят на брокерский счет, и клиент сможет использовать их для совершения новых инвестиционных сделок.