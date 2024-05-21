Сбербанк раздает подарки: всем на счет упадут бесплатные средства до 30 июня

Сбербанк объявил о старте новой акции, в рамках которой клиенты могут получить акции банка в подарок. Для участия необходимо открыть вклад из линейки "Лучший %" и завести первый брокерский счет в Сбербанке до 30 июня 2024 года. Материал опубликовали на сайте banki.ru.

При оформлении вклада "Лучший %" и пополнении брокерского счета на сумму от 10 000 рублей с последующим инвестированием этих средств, клиент получит в качестве бонуса 3 акции Сбербанка.