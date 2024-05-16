Бег — один из самых популярных видов спорта у россиян

Также в топе — езда на велосипеде и фитнес

В преддверии Зеленого Марафона, который пройдет 1 июня, СберСтрахование выяснило, какие виды спорта предпочитают россияне. Самыми популярными оказались: езда на велосипеде (24%), бег и спортивная ходьба (22%), а также фитнес (14%). Исследование проводилось в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек.

Кроме велосипеда, бега и фитнеса в топ самых популярных спортивных активностей вошли плавание (10%), танцы (7%), а также командные виды спорта — футбол и хоккей (по 5%). При этом большинство (84%) респондентов сходятся во мнении, что бег является наиболее доступным из них.

Исследование показало, что регулярные занятия спортом почти не требуют финансовых вложений: у 60% опрошенных вообще нет расходов, а 18% тратят не более 500 рублей в месяц. У 15% опрошенных на спорт уходит одна-две тысячи рублей ежемесячно, у 7% — более трех тысяч рублей. Самыми дорогостоящими видами спорта россияне называют горные лыжи (75%) и сноуборд (33%).

Хотя бы раз в неделю уделяют время физической нагрузке 66% россиян, регулярно занимающихся спортом, а ежедневно тренируются 11%. Порядка 23% респондентов делают это значительно реже — примерно один раз в месяц. Треть участников опроса (29%) предпочитает заниматься на открытом воздухе — на улице или в парке. Посещает специально оборудованные спортзалы и фитнес-центры 32% атлетов, а 39% выбирают тренировки дома.

Главный стимул для занятий спортом у 46% опрошенных — польза для здоровья. Еще 32% отметили, что это еще и возможность общения с друзьями, а 16% респондентов признались, что просто любят физическую активность. Среди основных причин, которые, наоборот, мешают регулярным тренировкам, россияне назвали состояние здоровья (60%), отсутствие мотивации (24%) и времени (17%). При этом занятия спортом в целом вполне доступны: об отсутствии подходящей инфраструктуры и недостатке финансов рассказали лишь 0,8% и 1% участников опроса соответственно.

Самым спортивным городом оказался Санкт-Петербург — 33% его жителей занимаются спортом хотя бы раз в неделю, следом идут Самара (32%), Оренбург и Уфа (по 31%), а также Москва (30%). Больше всего спортсменов оказалось среди "миллениалов": 30% опрошенных людей 18−30 лет уделяют время физической активности раз в неделю и чаще.