У молодежи появилось больше возможностей взять ипотеку в Сбере
- 12:30 13 мая
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- astakhovaxenia
erid: LjN8K98Kv
Клиенты Сбера с 18 лет могут взять ипотеку для покупки или строительства дома, а также нецелевой кредит под залог недвижимости
Сбербанк расширил ипотечное кредитование для молодежи. Теперь клиенты, которым исполнилось 18 лет, могут получить жилищный кредит для покупки или строительства загородного дома, рефинансировать кредит, а также оформить ипотеку по программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости".
Ранее молодым людям были доступны базовые программы "Ипотека на вторичное жилье" и "Ипотека на новостройку", а также льготные программы: "Господдержка", "Семейная ипотека", "ИТ-ипотека", "Ипотека в Республике Тыва", "Дальневосточная ипотека" и "Арктическая ипотека".
Алексей Лейпи, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка:
"Мы видим, что "Молодежная ипотека" пользуется большим спросом у наших клиентов. В прошлом году Сбер выдал свыше 10,6 тысяч жилищных кредитов на 29,8 миллиардов рублей людям в возрасте от 18 до 21 года. Мы рады расширить перечень целей кредитования по этой популярной программе, предоставив нашим молодым клиентам более разнообразные финансовые инструменты для покупки своего жилья".
Подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
Реклама. ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893