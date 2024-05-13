У молодежи появилось больше возможностей взять ипотеку в Сбере

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Клиенты Сбера с 18 лет могут взять ипотеку для покупки или строительства дома, а также нецелевой кредит под залог недвижимости

Сбербанк расширил ипотечное кредитование для молодежи. Теперь клиенты, которым исполнилось 18 лет, могут получить жилищный кредит для покупки или строительства загородного дома, рефинансировать кредит, а также оформить ипотеку по программе " Нецелевой кредит под залог недвижимости" .

Ранее молодым людям были доступны базовые программы "Ипотека на вторичное жилье" и "Ипотека на новостройку", а также льготные программы: "Господдержка", "Семейная ипотека", "ИТ-ипотека", "Ипотека в Республике Тыва", "Дальневосточная ипотека" и "Арктическая ипотека".

Алексей Лейпи, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка: