В Ухте спрогнозировали недостаток средств в городском бюджете под конец года

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Администрация Ухты планирует взять заемные средства у одного из банков. Для этого финансовое управление администрации решило разместить на портале государственных закупок три аукциона. Все аукционы отличаются только номерами счетов.

Ожидается, что банк предоставит возобновляемую кредитную линию на сумму 150 млн рублей, которая будет действовать до 18 декабря 2026 года. Целью кредита является финансирование дефицита бюджета Ухты, а также погашение долговых обязательств муниципального округа и пополнение остатка средств на едином счете бюджета.

Как указано в условиях контракта, возобновляемая кредитная линия предполагает, что сумма заемных средств может быть выдана единовременно или частями, при условии, что задолженность не превысит установленный лимит. По договору предусмотрена возможность досрочного расторжения.

За использование кредитных средств город будет платить проценты, причем максимальная ставка не должна превышать 17% годовых. Для расчета максимальной цены контракта была установлена ставка в размере более 19% годовых.