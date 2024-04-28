Для всех, кто пользуется банкоматами, сообщили о неприятном нововведении
- 23:20 28 апреля
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- Служба новостей
В 2024 году Банк России планирует ввести экспериментально-правовой режим, позволяющий банкам осуществлять видеоидентификацию своих клиентов. Об этом сообщила заместитель председателя Центрального банка России Ольга Полякова на мероприятии Data Fusion. Цель такой идентификации состоит в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Представители Банка России находятся на финальной стадии подготовки поправок к закону №115, который касается указанных преступлений. В рамках экспериментально-правового режима, который планируется реализовать в текущем году, будет разрешено использование видеоидентификации клиентов.
Видеоидентификация клиентов приносит преимущества как для банков, так и для клиентов, а также повышает уровень безопасности. Банк сможет убедиться в том, что обращающийся клиент является владельцем карты, сверяя его личные данные с изображением, полученным в процессе видеоидентификации.
Ольга Полякова отметила, что при использовании адекватного качества изображения с камер банкоматов и его обработке, удаленная идентификация может помочь распознаванию случаев несанкционированного использования банковских карт и предотвращению попыток неавторизованного снятия денег.
В последнее время в разных регионах России стали появляться новые схемы мошенничества около банкоматов, где мошенники обманывают граждан. Поэтому российские власти призывают граждан не соглашаться на помощь незнакомцам, особенно возле банкоматов, и быть более бдительными при проведении финансовых операций, сообщает sevastopolmedia.ru.