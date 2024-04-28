Для всех, кто пользуется банкоматами, сообщили о неприятном нововведении

В 2024 году Банк России планирует ввести экспериментально-правовой режим, позволяющий банкам осуществлять видеоидентификацию своих клиентов. Об этом сообщила заместитель председателя Центрального банка России Ольга Полякова на мероприятии Data Fusion. Цель такой идентификации состоит в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Представители Банка России находятся на финальной стадии подготовки поправок к закону №115, который касается указанных преступлений. В рамках экспериментально-правового режима, который планируется реализовать в текущем году, будет разрешено использование видеоидентификации клиентов.