Клиенты Сбера сэкономили более 1,3 миллиардов рублей на обязательных платежах с начала года

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Клиенты Сбера стали чаще компенсировать оплату коммуналки, связи, кредитов и налогов бонусами СберСпасибо В первом квартале 2024 года пользователи программы лояльности СберСпасибо компенсировали бонусами 1,3 миллиардов рублей за коммунальные услуги, связь, налоги, кредиты, образование, штрафы и другие обязательные платежи. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В течение трех дней после проведения платежа в мобильном приложении СберБанк Онлайн можно воспользоваться опцией "Конвертировать бонусы в рубли" и обменять накопленные ранее бонусы на рубли, потраченные на регулярные платежи. Сделать это нужно не позднее, чем через 45 дней после оплаты. Деньги вернутся на карту в течение следующего дня.

Больше всего средств — 446,5 миллионов рублей — клиенты СберСпасибо за первые месяцы этого года вернули за оплаченные потребительские и ипотечные кредиты, компенсировав их бонусами. Это в два раза больше, чем в январе-марте прошлого года.

На втором месте по размеру экономии — 443,6 миллионов рублей — платежи за услуги связи. Платежи за ЖКУ заняли третье место по числу списанных бонусов СберСпасибо — 256,5 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем за такой же период 2023 года.

На четвертом и пятом местах — образование и налоги: в этих категориях клиенты сэкономили 37,6 и 13,5 миллионов рублей соответственно.

В первом квартале 2024 года регулярные платежи бонусами СберСпасибо чаще компенсировали женщины — их в 1,5 раза больше, чем мужчин. Что касается возраста, большая часть — 52% — пришлась на людей от 25 до 44 лет.