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Александр Ведяхин: ВВП Республики Узбекистан может дополнительно вырасти благодаря внедрению ИИ

Александр Ведяхин: ВВП Республики Узбекистан может дополнительно вырасти благодаря внедрению ИИФото Sber

Об этом заявил первый зампред Правления Сбербанка Александр Ведяхин на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия"

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил модератором дискуссии "Узбекистан и Россия в парадигме мировой AI-трансформации: искусственный интеллект как ключ к успеху". Экспертная сессия прошла на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия".

Участники дискуссии обсудили результаты внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики России и Узбекистана, принципы популяризации AI-решений и кадровые потребности компаний в квалифицированных специалистах на опыте двух стран.

В дискуссии участвовали: член Коллегии (министр) по промышленности и АПК Гоар Барсегян; CEO Alif Uzbekistan Нуриддин Лафизов; владелец и основатель NewMax Technologies Акмаль Пайзиев; директор по данным ПАО ГК "Самолет" Екатерина Линкевич; директор НИИ "Развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта" Анварходжа Кадиров и директор Центра прикладного искусственного интеллекта Сколтеха Евгений Бурнаев и другие участники.

"Важно отметить, что ВВП Республики Узбекистан может дополнительно вырасти на 10 миллиардов долларов США в 2030 году благодаря активному внедрению искусственного интеллекта, что составит плюс 7% прироста", — отметил модератор сессии Александр Ведяхин. Он рассказал, что у Сбера огромный опыт по применению искусственного интеллекта в бизнес-процессах. AI-трансформация началась в 2014 году с базовых моделей машинного обучения, а теперь Сбер внедрил искусственный интеллект в большинство процессов компании. Например, есть такие решения для клиентов, как кредит за семь минут, модель активных продаж, виртуальный ассистент, чат-боты, роботы-юристы, биометрия, интеллектуальная система управления, фото- и видеоаналитика. Большая гордость Сбера — нейросеть Kandinsky, которая уже давно заменила западные модели, и большая языковая модель GigaChat, которая вошла в пятерку лучших в мире.

По словам Александра Ведяхина, у компании есть AI-решения во всех областях экономики: для национального развития, международного сотрудничества, здравоохранения, умных городов и безопасности, сельского хозяйства, образования и, конечно, науки. Благодаря накопленному опыту Сбер помогает другим внедрять искусственный интеллект.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Сегодня мировым трендом является повышение ВВП страны за счет развития и внедрения AI-технологий в разные отрасли экономики и развитие профессиональных кадров в этой сфере. Планируется, что эффект для экономики России от искусственного интеллекта к 2030 году составит 11,2 триллионов рублей, расходы отраслей сократятся от 10 до 45%, а объем услуг вырастет в 5 раз. Обмен передовым опытом, сотрудничество в разных областях искусственного интеллекта, исследования и разработки будут способствовать развитию науки и передовых технологий. Именно поэтому наша дискуссия направлена на обсуждение таких аспектов, как экономика, бизнес, инновации, кадры и наука".

Как отметил Александр Ведяхин, развитие AI-технологии важнейшая составляющая технологической гонки компаний и стран. Экономическая ценность внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики очень высока. Для этого необходимо сделать акцент на национальной инновационной системе, которая требует соответствующего финансирования со стороны государства. Согласно открытым источникам, в 2023 году на инновации в Узбекистане было выделено до 1,03 триллионов сумов, или почти 8 миллионов долларов. Фонду финансирования науки и поддержки инноваций до 750 миллиардов сумов, или почти 6 миллионов долларов.

Участники дискуссии обсудили, достаточно ли этой суммы, какой бюджет запланирован на 2024 год и как за последние несколько лет изменилась политика государства по поддержке развития инноваций в Узбекистане.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"В исследовании Азиатского банка развития было отмечено: к 2025 году внедрение искусственного интеллекта и других прорывных технологий может создать более 430 тысяч новых рабочих мест в двух ключевых отраслях промышленности Узбекистана. Но только в том случае, если страна примет благоприятную политику и инвестирует в навыки и обучение".

В финале Александр Ведяхин подчеркнул, что сотрудничество между Узбекистаном и Россией в области искусственного интеллекта должно стать важным и неотъемлемым фактором укрепления двусторонних отношений.

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