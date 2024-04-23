Сыктывкарцев расселили из 35 домов, не вошедших в программу переселения

В 2023 году в Сыктывкаре провели переселение жильцов из 35 аварийных домов. В рамках этой инициативы приобретено 22 жилых помещения для расселения граждан, проживавших в аварийных домах по договору социального найма.

Местные власти сообщили о выделении 112 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Республики Коми для этой инициативы. Кроме того, также заключены соглашения о выкупе 13 квартир для муниципальных нужд.