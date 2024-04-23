Сыктывкарцев расселили из 35 домов, не вошедших в программу переселения
- 10:30 23 апреля
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- Белла Лебедева
В 2023 году в Сыктывкаре провели переселение жильцов из 35 аварийных домов. В рамках этой инициативы приобретено 22 жилых помещения для расселения граждан, проживавших в аварийных домах по договору социального найма.
Местные власти сообщили о выделении 112 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Республики Коми для этой инициативы. Кроме того, также заключены соглашения о выкупе 13 квартир для муниципальных нужд.
Жильцы были переселены из аварийных домов, расположенных по разным адресам, включая ул. Советская, Октябрьский проспект, Рабочий переулок, ул. Быковского и другие. Правительство региона выделило свыше 69 миллионов рублей для выполнения судебных решений, связанных с расселением граждан из аварийного жилья. Администрация Сыктывкара успела исполнить 17 судебных решений по этому вопросу к концу декабря 2023 года.
Ежегодно из муниципального бюджета выделяется около 100 миллионов рублей на исполнение судебных решений, однако из-за роста цен на жилье этих средств не хватает на все необходимые мероприятия. В связи с этим правительство Республики Коми предоставляет дополнительные средства для успешного выполнения задач по расселению граждан.