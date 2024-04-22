Забота о природе: в День Земли Сбер рассказал о ключевых экологических результатах

Экологические и климатические цели банка в 2023 году были перевыполнены

Сбер ответственно подходит к управлению воздействием на окружающую среду и принимает меры по уменьшению своего экологического следа посредством рационального использования ресурсов. Для этого Сбер внедряет инициативы в части повышения энергоэффективности, снижения расхода ресурсов и передачи отходов на переработку. В Международный день Земли, посвященный бережному отношению к природе, банк сообщает о ключевых результатах реализации климатического и экологического направления стратегии устойчивого развития.

Ключевыми мероприятиями климатической повестки Сбера стали: повышение энергосбережения и энергоэффективности объектов, закупка зеленой энергии, а также приобретение и погашение зеленых сертификатов.

Так, по итогам 2023 года Сбер по Охвату 1 (прямые выбросы от деятельности компании) банк снизил выбросы на 22% по отношению к 2019 году, а по Охвату 2 (выбросы от косвенного потребления энергии) — на 25%. При этом Сбер перевыполнил поставленные ранее цели: в стратегии до 2023 года были заложены цели по сокращению выбросов по Охватам 1 и 2 на 5% и 15% соответственно (по отношению к базовому 2019 году).

По итогам прошлого года Сбер сократил расход потребления бумаги на 44% по сравнению с показателями 2020 года. Достичь результатов удалось благодаря масштабному внедрению электронного документооборота, а также цифровизации и оптимизации ключевых бизнес-процессов банка, включая взаимодействие с клиентами и поставщиками.

В 2023 году банк сократил потребление воды на 12% по отношению к 2022 году, а потребление энергии — на 6%, одновременно обеспечив долю используемой энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) до 12%. Сбер в том числе снизил общую генерацию отходов на 18%, при этом доля отходов, переданных на переработку, составила 26%.