Забота о природе: в День Земли Сбер рассказал о ключевых экологических результатах
- 13:25 22 апреля
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- astakhovaxenia
Экологические и климатические цели банка в 2023 году были перевыполнены
Сбер ответственно подходит к управлению воздействием на окружающую среду и принимает меры по уменьшению своего экологического следа посредством рационального использования ресурсов. Для этого Сбер внедряет инициативы в части повышения энергоэффективности, снижения расхода ресурсов и передачи отходов на переработку. В Международный день Земли, посвященный бережному отношению к природе, банк сообщает о ключевых результатах реализации климатического и экологического направления стратегии устойчивого развития.
Ключевыми мероприятиями климатической повестки Сбера стали: повышение энергосбережения и энергоэффективности объектов, закупка зеленой энергии, а также приобретение и погашение зеленых сертификатов.
Так, по итогам 2023 года Сбер по Охвату 1 (прямые выбросы от деятельности компании) банк снизил выбросы на 22% по отношению к 2019 году, а по Охвату 2 (выбросы от косвенного потребления энергии) — на 25%. При этом Сбер перевыполнил поставленные ранее цели: в стратегии до 2023 года были заложены цели по сокращению выбросов по Охватам 1 и 2 на 5% и 15% соответственно (по отношению к базовому 2019 году).
По итогам прошлого года Сбер сократил расход потребления бумаги на 44% по сравнению с показателями 2020 года. Достичь результатов удалось благодаря масштабному внедрению электронного документооборота, а также цифровизации и оптимизации ключевых бизнес-процессов банка, включая взаимодействие с клиентами и поставщиками.
В 2023 году банк сократил потребление воды на 12% по отношению к 2022 году, а потребление энергии — на 6%, одновременно обеспечив долю используемой энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) до 12%. Сбер в том числе снизил общую генерацию отходов на 18%, при этом доля отходов, переданных на переработку, составила 26%.
Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:
"Еще великий русский писатель Константин Георгиевич Паустовский говорил, что Родная земля — самое великолепное, что дано для жизни. Ее мы должны возделывать, беречь и охранять всеми силами своего существа. В Международный день Земли хотелось бы еще раз подчеркнуть, что Сбер сохраняет свой прежний фокус на достижение углеродной нейтральности к 2030 году. В прошлом году мы перевыполнили свои экологические и климатические цели, а в нашей новой стратегии на ближайший трехлетний период мы поставили перед собой еще более амбициозные цели: снизить выбросы парниковых газов по охватам 1 и 2 на 30% и 40% соответственно."
Отметим, что в 2023 году Сбер зарегистрировал первую российскую коммерческую систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии, включающую реестр, который позволяет бизнесу совершать операции с зелёными сертификатами. Благодаря приобретению сертификатов в системе Сбера компании могут подтвердить зеленое происхождение потребляемой ими электроэнергии.
В системе было выпущено более 170 тысяч зеленых сертификатов ― на текущий момент практически все они погашены. Предварительный климатический эффект с момента запуска системы ― снижение на 54,4 тысяч тонн CO2-экв по Охвату 2 в российских компаниях.
Сбер регулярно проводит собственные экологические акции и поддерживает федеральные и региональные проекты, направленные на защиту и оздоровление окружающей среды. Например, совместными усилиями банка и дружественных фондов в 2023 году было высажено 105 миллионов деревьев, в том числе 2 миллиона — при участии корпоративных волонтеров банка.
Сбер продолжает уделять особое внимание и экологическому просвещению: так, за последний год на платформе "Сберегаем вместе" и сопутствующих медиаканалах создано более 500 познавательных материалов о зеленом образе жизни. Всего с момента запуска благодаря цифровому эконавигатору удалось вовлечь в повестку более 2,5 миллионов пользователей.
"Сберегаем вместе" — платформа Сбера об экологичном и здоровом образе жизни, о полезных привычках, саморазвитии и волонтерстве. Ежедневно на платформе публикуются новости и тренды, практические советы и экспертное мнение по важным темам в сфере устойчивого развития. Также в рамках сервиса Сбер рассказывает о благотворительных и волонтерских инициативах и публикует афишу зеленых мероприятий, в которых может принять участие любой желающий.