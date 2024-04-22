Председатель Северо-Западного банка Сбербанка и глава Республики Коми провели первую рабочую встречу

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и глава Республики Коми Владимир Уйба провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию совместных проектов в сфере экономического развития и здравоохранения, а также цифровизацию региона.

Сейчас в республике развиваются и внедряются технологии Сбера в медицинских учреждениях, в сфере коммунальной инфраструктуры, применяются инструменты ответственного финансирования. Отдельный акцент – на повышении финансовой и цифровой грамотности жителей региона. Только за последний год в таких обучающих встречах от Сбера приняли участие более 3 тысяч человек.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

"Мы договорились с главой республики о продолжении сотрудничества в сфере предоставления современных банковских услуг бизнесу и населению, развитии ГЧП-проектов, а также прикладных AI -технологий, которые становятся для людей помощниками и повышают качество жизни в регионе. В этом году мы планируем запуск проекта по дистанционному мониторингу пациентов c хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе артериальной гипертонией. Особую роль эта технология сыграет для жителей труднодоступных территорий республики".

Владимир Уйба, глава Республики Коми: