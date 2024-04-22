Председатель Северо-Западного банка Сбербанка и глава Республики Коми провели первую рабочую встречу
- 11:00 22 апреля
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- astakhovaxenia
Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и глава Республики Коми Владимир Уйба провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию совместных проектов в сфере экономического развития и здравоохранения, а также цифровизацию региона.
Сейчас в республике развиваются и внедряются технологии Сбера в медицинских учреждениях, в сфере коммунальной инфраструктуры, применяются инструменты ответственного финансирования. Отдельный акцент – на повышении финансовой и цифровой грамотности жителей региона. Только за последний год в таких обучающих встречах от Сбера приняли участие более 3 тысяч человек.
Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:
"Мы договорились с главой республики о продолжении сотрудничества в сфере предоставления современных банковских услуг бизнесу и населению, развитии ГЧП-проектов, а также прикладных AI-технологий, которые становятся для людей помощниками и повышают качество жизни в регионе. В этом году мы планируем запуск проекта по дистанционному мониторингу пациентов c хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе артериальной гипертонией. Особую роль эта технология сыграет для жителей труднодоступных территорий республики".
Владимир Уйба, глава Республики Коми:
"Сбер – давний и надежный партнер Республики Коми. И Герман Оскарович всегда идет нам на встречу, поддерживает наши просьбы и обращения. В прошлом году, когда Президент России Владимир Владимирович Путин поручил создать по всей стране филиалы Госфонда "Защитники Отечества", мы обратились к Герману Оскаровичу с такой просьбой, и в течение недели нам было передано здание для республиканского филиала. Именно это позволило нам в числе первых в стране открыть филиал Госфонда и выполнить поручение Президента, за что, конечно, еще раз огромное спасибо. Кроме того, мы реализуем совместные долгосрочные проекты в сфере здравоохранения, и по "Безопасному городу", и в сфере образования – строим по концессии школу в селе Выльгорт. Считаю, что наше взаимодействие и сотрудничество выстроено очень хорошо".
Справочно: Дмитрий Суховерхов назначен на должность председателя Северо-Западного банка Сбербанка с 1 апреля 2024 года.