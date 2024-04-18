СберСтрахование жизни в январе-марте оказало финансовую помощь более чем 37 тысячам заемщиков

СберСтрахование жизни в январе–марте 2024 года оказало финансовую поддержку застрахованным заемщикам, выплатив по страховым случаям 4,401 миллиардов рублей. Компания урегулировала 37,3 тысяч страховых событий.

Выплаты по кредитному страхованию жизни:

— 2,58 миллиардов рублей компания направила на урегулирование 35,6 тысяч страховых случаев заемщиков, которые добровольно застраховались от различных рисков: жизни, здоровья, от снижения оклада или потери работы.

Количество страховых выплат на 7,5% больше, чем в первом квартале прошлого года. Наибольший объем выплат получили жители Москвы и области (8,9% от общего объема), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (4,3%), Краснодарского края (3,5%), Республики Башкортостан (2,9%) и Ростовской области (2,7%).

Выплаты по ипотечному страхованию жизни:

— 1,821 миллиардов рублей получили заемщики добровольного ипотечного страхования жизни. Урегулировано по ним 1,7 тысяч событий.

В денежном выражении рост на 35,6% к первому кварталу прошлого года, а в количественном на 6%. В лидерах по объему выплат — заемщики Москвы и области (16%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (6,3%), Краснодарского края (4,2%), Иркутской области (4%), Свердловской области (3,2%).