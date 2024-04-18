СберСтрахование жизни в январе-марте оказало финансовую помощь более чем 37 тысячам заемщиков
- 08:50 18 апреля
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- astakhovaxenia
СберСтрахование жизни в январе–марте 2024 года оказало финансовую поддержку застрахованным заемщикам, выплатив по страховым случаям 4,401 миллиардов рублей. Компания урегулировала 37,3 тысяч страховых событий.
Выплаты по кредитному страхованию жизни:
— 2,58 миллиардов рублей компания направила на урегулирование 35,6 тысяч страховых случаев заемщиков, которые добровольно застраховались от различных рисков: жизни, здоровья, от снижения оклада или потери работы.
Количество страховых выплат на 7,5% больше, чем в первом квартале прошлого года. Наибольший объем выплат получили жители Москвы и области (8,9% от общего объема), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (4,3%), Краснодарского края (3,5%), Республики Башкортостан (2,9%) и Ростовской области (2,7%).
Выплаты по ипотечному страхованию жизни:
— 1,821 миллиардов рублей получили заемщики добровольного ипотечного страхования жизни. Урегулировано по ним 1,7 тысяч событий.
В денежном выражении рост на 35,6% к первому кварталу прошлого года, а в количественном на 6%. В лидерах по объему выплат — заемщики Москвы и области (16%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (6,3%), Краснодарского края (4,2%), Иркутской области (4%), Свердловской области (3,2%).
Ирина Корсакова, исполнительный директор СберСтрахования жизни:
"Страхование жизни играет важную роль в поддержании уровня жизни каждого заемщика, оформившего ипотеку или потребительский кредит. Ведь в случае непредвиденной ситуации со здоровьем страховая компания самостоятельно выплачивает за клиента его финансовые обязательства в полном размере, тем самым помогая сохранить его траты и время для спокойного восстановления.
Наша компания, как социально-ответственный страховщик и лидер на рынке страхования жизни, производит самые крупные выплаты клиентам по страховым случаям, в том числе в рамках программ ипотечного и кредитного страхования жизни. Сегодня свою жизнь доверяет нам 12,9 миллионов заемщиков. Уже по итогам первого квартала этого года мы превысили объем выплат нашим клиентам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3%, а количество урегулированных случаев — на 11,2%. Свыше 35 тысяч семей получили финансовую поддержку, сохранив прежний уровень жизни."
Страховые случаи
Наибольшая выплата — 16,4 миллионов рублей — направлена в Иркутской области по программе добровольного ипотечного страхования жизни в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. Еще 12 миллионов рублей компания выплатила в Кировской области по аналогичной программе в связи с заболеванием кроветворной и иммунной систем. Крупная выплата по кредитному страхованию жизни на сумму 2 миллиона рублей выплачена жителю Липецкой области по причине инвалидности на фоне злокачественного заболевания кроветворной и иммунной систем.
Что делать при страховом случае
Заявить о страховом случае и подать документы можно в СберБанк Онлайн в разделе "Страхование". Начиная с августа 2023 года клиенты компании могут сообщить о страховом случае на сайте СберСтрахования жизни в разделе "Заявить о страховом случае". Онлайн-ассистент поможет подать заявление за считаные минуты.