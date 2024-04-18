Переводить деньги со своей СберКарты в другие банки теперь могут и юные клиенты Сбера
- 10:10 18 апреля
- 6+
- astakhovaxenia
Опция стала доступна в детском приложении СберKids
Сбер расширил возможности детского приложения СберKids: теперь юные пользователи приложения 6–13 лет могут переводить деньги как клиентам Сбера, так и в другие банки. Ориентируясь на отзывы клиентов, банк решил сделать такие переводы доступными в те же банки-партнеры[1], что и во "взрослом" приложении СберБанк Онлайн, и без комиссии, если сумма перевода не превышает 20 тысяч рублей в месяц.
Отправить деньги можно в приложении СберKids по номеру телефона. Новый функционал доступен на Android-устройствах.
Алексей Круглов, директор Департамента цифровых каналов B2C Сбербанка:
"Аудитория нашего детского приложения постоянно растет: сегодня уже более 1,7 миллиона юных клиентов пользуются им для управления своими финансами, наиболее активны наши клиенты с 8–9 лет. Мы знаем по отзывам родителей и детей, что в СберKids не хватало возможности переводов не только внутри Сбера, но и в другие банки, поэтому мы расширяем возможности нашего приложения. Как правило, речь идет о переводах небольших сумм. Родители всегда будут в курсе переводов своих детей, Сбер сообщит, куда и какую сумму перевел ребенок."
Мобильное приложение СберKids — приложение для юных клиентов банка, у которых уже есть детская СберКарта. В нем можно узнать баланс, посмотреть историю операций, увидеть, сколько бонусов СберСпасибо начислено, и даже открыть детскую копилку со ставкой до 4,8% годовых, чтобы накопить на мечту. Родители могут устанавливать лимит на расходы, отслеживать историю операций по карте ребенка и пополнять ее.
[1]Банки-партнеры: "Тинькофф", Альфа-Банк, "Совкомбанк", СДМ-банк, Ингосстрах Банк, Промсвязьбанк, Банк Уралсиб, Хоум кредит банк.