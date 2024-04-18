Переводить деньги со своей СберКарты в другие банки теперь могут и юные клиенты Сбера

Опция стала доступна в детском приложении СберKids

Сбер расширил возможности детского приложения СберKids: теперь юные пользователи приложения 6–13 лет могут переводить деньги как клиентам Сбера, так и в другие банки. Ориентируясь на отзывы клиентов, банк решил сделать такие переводы доступными в те же банки-партнеры[1], что и во "взрослом" приложении СберБанк Онлайн, и без комиссии, если сумма перевода не превышает 20 тысяч рублей в месяц.

Отправить деньги можно в приложении СберKids по номеру телефона. Новый функционал доступен на Android-устройствах.