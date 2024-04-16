Ученые получат 1 миллион рублей от Сбера за лучшую статью по искусственному интеллекту

Стартовал прием научных статей по искусственному интеллекту и машинному обучению для публикации в научном журнале конференции AI Journey.

Открыт прием заявок для участия в открытом отборе научных статей по искусственному интеллекту (AI) и машинному обучению (ML). Ключевые работы ученых и исследователей будут опубликованы в специальном выпуске журнала "Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления" и его англоязычной версии Doklady Mathematics. Автор лучшей статьи получит один миллион рублей.

Журнал выйдет в рамках ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey "Путешествие в мир искусственного интеллекта", она состоится в конце 2024 года. Издание публикуется на площадках мировых электронных библиотек и индексируется в крупнейших библиографических базах данных научного цитирования.