С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого на телефоне есть Сбербанк Онлайн

Сбербанк радует всех граждан новой возможностью, предоставляемой через его мобильное приложение. Теперь владельцы банковских карт могут получить дополнительные средства от государства через «Сбербанк Онлайн». Процесс старта этой программы начался уже сегодня.

По информации из банка, это новая программа денежных накоплений, запущенная в текущем году государством. Её целью является помощь гражданам в накоплении средств на крупные покупки или на будущее. Присоединиться к программе можно всего лишь несколькими кликами в приложении банка.