На рынок вышли первые российские телевизоры с miniLED-дисплеями — флагманы новой линейки Sber Line S

Sber стал первым российским брендом, флагманские телевизоры которого оснащены дисплеями на передовой технологии miniLED и ОС Салют ТВ. Всего в новой линейке более 30 моделей с диагоналями экранов от 32 до 75 дюймов.

Сбер объявил о старте продаж нового поколения умных телевизоров Sber Line S . Всего в новой линейке более 30 моделей с диагоналями экранов от 32 до 75 дюймов, разрешением от HD до UHD и разным типом матриц. Флагман линейки – 65-дюймовый телевизор на технологии miniLED с 512 зонами подсветки для безупречной точности детализации и более яркого изображения. За разработку умных устройств отвечает партнер Сбера — компания SberDevices.

Изображение

Флагманская модель Sber miniLED отличается высоким качеством изображения. Благодаря технологи MEMC [1] удалось добиться максимальной плавности движения и отсутствия размытия во время динамических сцен. Пиковая яркость в 1000 нит обеспечивает высокий уровень контрастности и широкий диапазон улавливаемых глазом оттенков. А отображение миллиарда цветов и более глубокий черный уменьшают эффекта ореола даже в самых темных сценах. При этом даже в бюджетных моделях обеспечена высокая яркость дисплеев и не сокращено количество линий подсветки.

Звук

Усовершенствованные динамики на всех моделях телевизоров Sber выдают более сочный и насыщенный звук и сохраняют его чистоту даже на максимальной громкости. Разработчики провели детальный качественный анализ звука в самых разных видах контента, усовершенствовали эквалайзер, поэтому достойное звучание устройств доступно прямо из коробки.

Быстродействие

На линейке Sber Line S увеличилась оперативная память: у премиальных моделей — до 2 Гб, у бюджетных — до 1,5 Гб, что позволило повысить производительность и быстродействие устройств. А двухдиапазонный Wi - Fi теперь доступен даже на младших моделях. Используя два диапазона частот — 2,4 и 5 ГГц, — телевизоры могут устанавливать более быстрое и стабильное соединение с интернетом.

Операционная система Салют ТВ

Умные телевизоры Sber работают под управлением российской операционной системы Салют ТВ. Пользователи получают доступ ко всем популярным видеосервисам и онлайн-кинотеатрам, возможность устанавливать внешние приложения, а также доступ к голосовому управлению при помощи ассистента Салют. Кроме того, в последнем обновлении Салют ТВ:

описания фильмов и сериалов в карточках контента теперь генерирует нейросетевая модель GigaChat. Кроме основной информации о фильме, GigaChat может рассказать о его содержании, жанре, дать подробности о режиссере и актерском составе;

каждая карточка содержит редакторские подборки дополнительного контента, связанного с сюжетом или создателями фильма;

выбрать подходящий онлайн-кинотеатр для просмотра можно прямо из карточки фильма или сериала, пользователю не нужно тратить время на поиск контента и узнавать его цену в разных подписках, все варианты собраны в одном месте.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTО Сбербанка:

"Мы продолжаем совершенствовать наши умные телевизоры. Новое поколение Sber Line S — это новое качество телепросмотра и новые возможности. Еще лучше изображение, еще насыщеннее звук, еще выше быстродействие. Мы также улучшили нашу операционную систему Салют ТВ, которая обеспечивает более удобный пользовательский опыт. При этом новая линейка из 30 моделей телевизоров, разработанная нашим партнером – компанией SberDevices , с различными диагоналями выпускается в самом широком ценовом диапазоне. Это позволяет каждому подобрать оптимальный вариант и делает телевизор Sber Line S отличным выбором для миллионов семей" .

Денис Филиппов, CEO SberDevices :