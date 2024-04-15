Александр Ведяхин: в 85% процессов Сбера внедрен искусственный интеллект

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка выступил на пленарной дискуссии "Технологии — ключ к суверенитету" на форуме "Открытые инновации"

В 85% процессов Сбера внедрен искусственный интеллект. Об этом в ходе пленарной дискуссии "Технологии — ключ к суверенитету" на форуме "Открытые инновации" рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: Мы начали внедрение искусственного интеллекта с самих себя. В 85% процессов Сбера уже внедрен искусственный интеллект. В 2023 году было порядка 75%. В 2024 году банк планирует заработать 400–450 миллиардов рублей прибыли от искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект может менять процессы по-разному, объяснил Александр Ведяхин. Первый вариант — радикальное ускорение. Например, когда срок выдачи кредита сокращается с нескольких недель до нескольких минут. Второй вариант — постепенные улучшения, когда эффективность повышается на 20–30%, поскольку то, что раньше делал человек, теперь делает машина. И третий, нежелательный вариант, с которым нужно бороться, — это искусственное "прикручивание"2 искусственного интеллекта, что, по сути, на сам процесс не влияет.

Александр Ведяхин также отметил интересные результаты обучения нейросетевой модели Сбера GigaChat. Когда модель получает множество знаний из абсолютно разных областей, а потом доучивается на специализированный профиль (например, недавно GigaChat сдал экзамен на врача), то общий профессиональный интеллект такой модели выше, чем если бы она обучалась только на специализированных данных. Но для этого нейросеть должна быть очень большой и хорошо обученной, с правильной архитектурой.

Чтобы избежать неожиданностей, крайне важна валидация моделей. Ни одна существенная модель в Сбере не выходит в промышленную эксплуатацию без тщательной валидации. Поскольку человеку очень сложно проверить модель, сейчас в банке одна модель проверяет другую, а потом уже человек принимает окончательное решение.

По мнению Александра Ведяхина, дальнейшее развитие генеративных моделей искусственного интеллекта будет заключаться в совмещении дизайнерской генерации и инженерной мысли. В сегодняшней организации бизнеса инженерная стадия, в ходе которой компания переходит от дизайна объекта (автомобиля, чашки, микрофона и так далее) к технической документации, может занимать месяцы, а в отдельных отраслях и годы. С помощью искусственного интеллекта этот процесс потенциально можно ускорить до дней и даже часов.

Сейчас Сбер рассматривает несколько достаточно крупных инвестиций в DeepTech, сообщил топ-менеджер банка.