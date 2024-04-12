В сыктывкарском Лесозаводе появятся новые дорожные знаки
- 18:00 12 апреля
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- Елизавета Петрова
Водители города Сыктывкара получают важную информацию от государственной автомобильной инспекции: в ближайшее время планируется установка новых дорожных знаков.
Целью таких мер является обеспечение безопасности и беспрепятственного выезда оперативных служб. Именно по этой причине запрещающие дорожные знаки будут размещены по адресу Савина, 81\1. После введения данных знаков водителям будет запрещено останавливаться в данном районе, особенно вблизи мест выезда оперативных служб.
Госавтоинспекция обращается к водителям с важным призывом: необходимо быть особенно внимательным при проезде указанного района города, соблюдать все правила дорожного движения и строго выполнять требования дорожных знаков. Только так мы сможем создать безопасные условия на дорогах и предотвратить возможные аварии.