В сыктывкарском Лесозаводе появятся новые дорожные знаки

Водители города Сыктывкара получают важную информацию от государственной автомобильной инспекции: в ближайшее время планируется установка новых дорожных знаков.

Целью таких мер является обеспечение безопасности и беспрепятственного выезда оперативных служб. Именно по этой причине запрещающие дорожные знаки будут размещены по адресу Савина, 81\1. После введения данных знаков водителям будет запрещено останавливаться в данном районе, особенно вблизи мест выезда оперативных служб.