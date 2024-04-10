В Сыктывкаре можно заказать доставку кредитки или платежного стикера через СберБанк Онлайн
- 14:40 10 апреля
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- astakhovaxenia
Сбер расширил число городов, в которых можно заказать кредитные карты, платежные стикеры, а также дебетовые карты с индивидуальным дизайном через мобильное приложение СберБанк Онлайн с бесплатной доставкой в любое удобное место. Теперь доставка доступна в 101 городе страны.
Оформить доставку можно в СберБанк Онлайн: в разделе "Кошелек" нажать "+", выбрать нужную карту и опцию "Доставить курьером", указать адрес и время доставки. Чтобы заказать доставку перевыпущенной карты, нужно выбрать карту для перевыпуска, затем в "Настройках" нажать "Перевыпустить" и "Доставить курьером". При этом выездные менеджеры банка могут рассказать о других продуктах Сбера и ответить на вопросы.
Дебетовые и Кредитные СберКарты на дом можно заказать по всей стране, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, причем не только в региональных центрах, но и в менее крупных городах. Если клиенту неудобно либо некогда ехать в офис банка, сотрудник Сбера привезет карту домой, на работу или в любое другое место.
С полным списком городов, в которых доступна услуга можно ознакомиться по ссылке.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
"Заказать доставку кредитной карты или платежного стикера от Сбера теперь очень просто. Вы можете сделать это онлайн, прямо из дома, без необходимости посещения отделения банка. Просто зайдите на сайт Сбера, выберите нужный продукт и заполните анкету. После этого курьер доставит вашу карту или стикер прямо к вам домой или в офис. Это быстро, удобно и безопасно".