Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев:



Сегодня Правительство РФ приняло решение об увеличении лимита по „Ипотеке для ИТ“ до 700 миллиардов, и мы сразу же снова начинаем прием заявок по этой программе. Программа популярна среди наших клиентов — с момента ее запуска в мае 2022 года мы наблюдаем рост ее востребованности: если в 2022 году оформлялось до 500 сделок ежемесячно, то в 2023 году показатель вырос до 2–3 тысяч.

Сбербанк возобновил 5 апреля выдачи по льготной программе "Ипотека для ИТ" на Домклик.



Максимальная сумма кредита, которую можно взять по льготной программе, составляет 18 миллионов рублей при покупке жилья в регионах с населением более 1 миллионов человек. 9 миллионов рублей — для остальных регионов России.



В рамках программы можно купить квартиру или готовый жилой дом от застройщика или взять кредит на строительство жилого дома на уже имеющемся участке или с одновременным приобретением земли.



Для участия в программе заемщик должен работать в компании, которая аккредитована Минцифры РФ, стаж— не менее 3 месяцев на текущем месте работы. Возраст — от 18 до 50 лет включительно.



Подать заявку на получение "Ипотеки для ИТ" можно онлайн на Домклик.