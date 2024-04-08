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Сбер: более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц посещают площадку Домклик в СЗФО

Сбер: более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц посещают площадку Домклик в СЗФОФото Sber

В феврале 2024 года количество уникальных пользователей сервиса Домклик от Сбербанка превысило 2 миллиона человек по Северо-Западному федеральному округу – это на 20% больше, чем годом ранее. Среднее количество размещённых на Домклик объявлений в месяц по Северо-Западу превышает 240 тысяч.

На Домклик можно приобрести жилье как за собственные средства, так и с помощью ипотеки от Сбера. Сервис позволяет решить любой вопрос с недвижимостью онлайн: купить, продать или сдать в аренду, оценить и проверить объект, оформить ипотечный кредит, в том числе со скидкой, а также зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом.

В 2023 году Домклик уже во второй раз возглавил рейтинг электронных сервисов недвижимости по количеству объявлений о продаже жилья. Исследование проводилось рейтинговым агентством "Эксперт РА".

Помимо совокупного объема предложений, сайт также стал лидером по ряду критериев:

  • число зарегистрированных риелторов

  • количество коттеджных поселков в каталоге

  • количество и разнообразие инструментов для упрощения и ускорения сделки

Больше информации на Домклик.

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