Сбер: более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц посещают площадку Домклик в СЗФО
- 16:00 8 апреля
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- astakhovaxenia
В феврале 2024 года количество уникальных пользователей сервиса Домклик от Сбербанка превысило 2 миллиона человек по Северо-Западному федеральному округу – это на 20% больше, чем годом ранее. Среднее количество размещённых на Домклик объявлений в месяц по Северо-Западу превышает 240 тысяч.
На Домклик можно приобрести жилье как за собственные средства, так и с помощью ипотеки от Сбера. Сервис позволяет решить любой вопрос с недвижимостью онлайн: купить, продать или сдать в аренду, оценить и проверить объект, оформить ипотечный кредит, в том числе со скидкой, а также зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом.
В 2023 году Домклик уже во второй раз возглавил рейтинг электронных сервисов недвижимости по количеству объявлений о продаже жилья. Исследование проводилось рейтинговым агентством "Эксперт РА".
Помимо совокупного объема предложений, сайт также стал лидером по ряду критериев:
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число зарегистрированных риелторов
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количество коттеджных поселков в каталоге
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количество и разнообразие инструментов для упрощения и ускорения сделки
Больше информации на Домклик.