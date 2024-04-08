В Коми в прошлом году умерли 30 младенцев

В 2023 году в регионе, по различным причинам, скончались 58 детей, включая 30 младенцев. В 2022 году было зафиксировано 70 таких случаев с общим количеством умерших детей, составляющим 26. Об этом сообщают в региональном министерстве здравоохранения.



В прошлом году не удалось предотвратить несчастные случаи с детьми на водоемах. Три ребенка погибли в Воркуте, Инте и Усть-Куломском районе. В 2022 году в республике утонуло 10 несовершеннолетних.



Одной из наиболее распространенных причин гибели детей остается несоблюдение правил дорожного движения. По данным регионального МВД, в 2023 году в республике было зафиксировано 126 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых один ребенок погиб, а 141 получил ранения. В предыдущем году произошло 107 подобных происшествий, в которых погибло четыре ребенка, а 122 были травмированы.