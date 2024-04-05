Сбер в Коми отметил лучших участников регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству

Сбер в Коми отметил лучших участников Чемпионата высоких технологий – 2024 и регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по компетенции "Финансы"

267 конкурсантов продемонстрировали свои профессиональные навыки по 48 компетенциям, востребованным на территории республики. Конкурсантами соревнований являются школьники от 14 лет и студенты средних профессиональных учреждений. Во время выполнения заданий участникам предстоило проявить свои умения, которые были получены в процессе обучения и подготовки к состязаниям.

Алина Хвищук , управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:

"Участие молодежи в чемпионатах имеет огромное значение для их профессионального развития. Финансовая грамотность является одним из ключевых навыков, необходимых для успешной карьеры в любой области. Такие мероприятия предоставляют студентам уникальную возможность проверить свои знания и умения в этой области, а также получить ценный опыт работы с реальными задачами.