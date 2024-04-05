Сбер представил новую версию модели Кандински
- 12:05 5 апреля
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- astakhovaxenia
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Улучшенная модель генерации изображений по текстовому описанию будет доступна всем пользователям без ограничений в ближайшее время.
Сбер усовершенствовал свою нейросеть, которая создает изображения по текстовому описанию на русском и английском языках. Обновленная версия Кандински 3.1 дообучена на увеличенном датасете изображений, что позволило повысить качество генераций. Первым доступ к Кандински 3.1 получил ограниченный круг пользователей: художники, дизайнеры, блогеры.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
Сегодня ровно год, как вышла версия Кандински 2.1. За это время мы постоянно развивали нашу нейросеть, которая помогает людям создавать новые образы и дает абсолютно каждому феноменальные возможности для творчества. По сравнению с предыдущей моделью Кандински 3.1 стал еще быстрее, удобнее и реалистичнее. Кандински 3.1 — это гибкий, многофункциональный и абсолютно бесплатный инструмент, который превратит любого человека в художника и творца. Скоро все желающие смогут протестировать новые возможности нейросети. Как и предыдущие версии, модель будет бесплатной и доступна на разных поверхностях.
Одной из ключевых особенностей версии стала более высокая скорость генерации картинок: время одной генерации сократилось почти в 10 раз, а разрешение генераций можно повысить до 4K. Также появилась возможность улучшения текстового запроса с помощью языковой модели. Пользователям снова будут доступны функции создания различных вариаций изображений, смешивание картинок и текста, создание стикерпаков и возможность вносить локальные изменения на картинке, не меняя всей композиции сцены.
Узнать технические детали о модели, подходах к обучению и посмотреть примеры генераций можно в статье на "Хабре".
Также в ближайшее время появится новая модель Кандински Видео 1.1 для генерации видео по текстовым описаниям. Нашей команде удалось существенно повысить качество генераций за счет увеличения объема обучающего датасета пар "текст-видео" и архитектурных улучшений модели. Внесенные изменения также позволили повысить разрешение видео в два раза по сравнению с Кандински Видео 1.0.
Модель разработана командой Сбер АИ при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта АИРИ на объединенных датасетах Сбер АИ и компании СберДевайсы.
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