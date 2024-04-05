Сбер представил новую версию модели Кандински

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Улучшенная модель генерации изображений по текстовому описанию будет доступна всем пользователям без ограничений в ближайшее время.

Сбер усовершенствовал свою нейросеть, которая создает изображения по текстовому описанию на русском и английском языках. Обновленная версия Кандински 3.1 дообучена на увеличенном датасете изображений, что позволило повысить качество генераций. Первым доступ к Кандински 3.1 получил ограниченный круг пользователей: художники, дизайнеры, блогеры.