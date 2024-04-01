Теперь будет ноль рублей: Сбербанк запускает обновление с 3 апреля для всех держателей карт

С 3 апреля произойдет важное изменение, которое затронет всех, кто пользуется картами Сбербанка. Одна из услуг, за которую раньше приходилось платить, станет абсолютно бесплатной. Об этом пишет PRIMPRESS.

Изменение коснется такого важного для всех процесса, как снятие наличных денег с карты. Несмотря на то, что многие уже привыкли платить картой, бумажные деньги иногда все же необходимы большинству граждан.