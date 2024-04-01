Теперь будет ноль рублей: Сбербанк запускает обновление с 3 апреля для всех держателей карт
- 23:20 1 апреля
- 12+
- Служба новостей
С 3 апреля произойдет важное изменение, которое затронет всех, кто пользуется картами Сбербанка. Одна из услуг, за которую раньше приходилось платить, станет абсолютно бесплатной. Об этом пишет PRIMPRESS.
Изменение коснется такого важного для всех процесса, как снятие наличных денег с карты. Несмотря на то, что многие уже привыкли платить картой, бумажные деньги иногда все же необходимы большинству граждан.
Теперь, чтобы снять наличные, необязательно искать банкомат, достаточно прийти в торговую организацию, где можно снять деньги на кассе. Средства могут выдать в магазине, аптеке или на АЗС. Но для этого должны быть соблюдены некоторые условия.
Человеку необходимо совершить покупку на любую сумму, а затем попросить кассира выдать ему нужную сумму наличными с карты (убедитесь, что организация предоставляет такие услуги. Обычно на кассе должна быть соответствующая наклейка). При этом многие банки при снятии денег таким способом берут комиссию со своих клиентов. Сбербанк же отменил комиссию.
Более того, для держателей карт Сбербанка доступен увеличенный лимит на снятие наличных данным способом: по 20 тысяч рублей в сутки и до 30 тысяч в течение месяца.