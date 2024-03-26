Несколько советов сыктывкарцам по экономии на счетах за ЖКУ

Как вы сами можете снизить счета за ЖКУ в части затрат на воду? "Про Город" представляет полезные советы от регцентра "ЖКХ Контроль" по Коми. Если следовать этим простым правилам, ваш семейный бюджет ежемесячно вы сможете экономить как минимум на треть.

— Первым дело проверьте всю сантхенику и почините либо замените все протекающие краны. Неисправный кран за сутки может вам накрутить по счетчику от 30 до 200 литров воды. Далее. При выборе смесителей отдавайте предпочтение рычаговым. Они быстрее смешивают холодную и горячую воду, нежели смесители с двумя кранами. Поэтому меньше воды окажется слитой впустую, пока вы подбираете оптимальную для себя температуру, чтобы принять ванну, постоять под душем или постирать вручную белье, — пояснили читателям "Про Города" в регцентре.