Несколько советов сыктывкарцам по экономии на счетах за ЖКУ
- 15:15 26 марта
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Как вы сами можете снизить счета за ЖКУ в части затрат на воду? "Про Город" представляет полезные советы от регцентра "ЖКХ Контроль" по Коми. Если следовать этим простым правилам, ваш семейный бюджет ежемесячно вы сможете экономить как минимум на треть.
— Первым дело проверьте всю сантхенику и почините либо замените все протекающие краны. Неисправный кран за сутки может вам накрутить по счетчику от 30 до 200 литров воды. Далее. При выборе смесителей отдавайте предпочтение рычаговым. Они быстрее смешивают холодную и горячую воду, нежели смесители с двумя кранами. Поэтому меньше воды окажется слитой впустую, пока вы подбираете оптимальную для себя температуру, чтобы принять ванну, постоять под душем или постирать вручную белье, — пояснили читателям "Про Города" в регцентре.
— Из сливного бачка в унитаз может постоянно стекать вода в связи с протечками. И так теряются десятки литров воды ежедневно. Следите за санузлом и при малейшем подтекании ремонтируйте оборудование, — подчеркнули в "ЖКХ Контроле".
Еще одна толковая рекомендация касается системы унитаза: отдавайте предпочтение такому, который имеет два режима слива.
— Принимая душ, вы в 5-7 раз снижаете потребление воды по сравнению с тем, когда принимаете ванну. Воды тратится меньше, если использовать в душе экономичный рассеиватель с меньшим диаметром отверстий, — пояснили нашим читателям.
Относительно ситуации на кухне: не держите постоянно кран открытым. Если раковина состоит из двух отделений, мойте посуду в наполненной водой раковине, предварительно закрыв слив.
— Вымытую посуду ополосните в отдельной емкости с чистой водой. Этот способ позволяет снизить потребление волы на мытье посуды в 3-5 раз. Использование посудомоечных машин – хоть и более дорогой, но эффективный способ экономии воды и электроэнергии на мытье посуды, — добавили нам в общественной структуре.
Кроме того, посудомоечную и стиральную машину стоит включать только при полной загрузке. И последний важный совет: установите насадки-распылители на краны. Это поможет сократить потребление воды как минимум на четверть.
— Если же кто-то до сих пор живет в квартире или комнате бывшего общежития без индивидуальных приборов учета, исправьте ситуацию незамедлительно. Счетчик фиксирует фактическое потребление вами воды, так что сдавая показания в конце каждого месяца, вы платите не по нормативу, а по реальному объему использованного коммунального ресурса, — резюмировали в центре "ЖКХ Контроль".