Капремонт: кто в Сыктывкаре может получить компенсацию?

Взнос на капремонт оплачивать должны все без исключения собственники жилья. Однако ряд категорий сыктывкарцев могут при этом претендовать на получение компенсации.

Как сообщили "Про Городу" в центре соцзащиты населения Сыктывкара, речь о пожилых неработающих горожанах старше 70 и 80 лет (в зависимости от этих возрастных планок размер компенсации разный). Они должны проживать в одиночку или в семье неработающих граждан такого же - 70-летнего возраста и старше, либо с близкими из числа неработающих инвалидов I или II групп.

— Главное, чтобы у заявителя не было долга ни по оплате взноса на капремонт, ни по оплате остальных ЖКУ. В зависимости от возраста, состава семьи и степени инвалидности размер компенсации насчитывает 219 рублей для граждан от 70 лет и старше, и 438 рублей для пожилых людей от 80 лет и старше. Сумма фиксированная, — пояснили нашему изданию в органе соцзащиты.

Для оформления компенсации в орган соцзащиты достаточно принести заявление; паспорт (если от имени гражданина действует лицо, являющееся его представителем, то дополнительно предъявляются доверенность и паспорт представителя); квитанцию на оплату взносов на капремонт (но не чек!). По желанию – документ, подтверждающий право собственности на жилье (выписка из ЕГРН).

Обращаться для получения компенсации можно одним из нескольких способов: через портал Госуслуги, в офис МФЦ "Мои документы" или в центр соцзащиты по месту жительства.

Телефон для справок и предварительной записи в центр: 8-800-200-8212 (звонок бесплатный).

Жители Сыктывкара могут обратиться в комплексный центр социальной защиты населения лично в порядке очереди или по предварительной записи. Телефон для справок и предварительной записи: 301-626.