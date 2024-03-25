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Капремонт: кто в Сыктывкаре может получить компенсацию?

Капремонт: кто в Сыктывкаре может получить компенсацию?фото Галины Сергеевой

Взнос на капремонт оплачивать должны все без исключения собственники жилья. Однако ряд категорий сыктывкарцев могут при этом претендовать на получение компенсации. 

Как сообщили "Про Городу" в центре соцзащиты населения Сыктывкара, речь о пожилых неработающих горожанах старше 70 и 80 лет (в зависимости от этих возрастных планок размер компенсации разный). Они должны проживать в одиночку или в семье неработающих граждан такого же - 70-летнего возраста и старше, либо с близкими из числа неработающих инвалидов I или II групп. 

— Главное, чтобы у заявителя не было долга ни по оплате взноса на капремонт, ни по оплате остальных ЖКУ. В зависимости от возраста, состава семьи и степени инвалидности размер компенсации насчитывает 219 рублей для граждан от 70 лет и старше, и 438 рублей для пожилых людей от 80 лет и старше. Сумма фиксированная, — пояснили нашему изданию в органе соцзащиты.

Для оформления компенсации в орган соцзащиты достаточно принести заявление; паспорт (если от имени гражданина действует лицо, являющееся его представителем, то дополнительно предъявляются доверенность и паспорт представителя); квитанцию на оплату взносов на капремонт (но не чек!). По желанию – документ, подтверждающий право собственности на жилье (выписка из ЕГРН).

Обращаться для получения компенсации можно одним из нескольких способов: через портал Госуслуги, в офис МФЦ "Мои документы" или в центр соцзащиты по месту жительства. 

Телефон для справок и предварительной записи в центр: 8-800-200-8212 (звонок бесплатный).

Жители Сыктывкара могут обратиться в комплексный центр социальной защиты населения лично в порядке очереди или по предварительной записи. Телефон для справок и предварительной записи: 301-626.

— За первый месяц 2024 года такой мерой соцподдержки на территории Сыктывкара воспользовались 4 375 горожан пожилого возраста. Важный момент: средства выплачиваются не с периода покупки жилья или прописки в нем, а с даты подачи документов на оформление данной компенсации, — добавили нам в ЦСЗН.

Галина Сергеева

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