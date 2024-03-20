Сбер в Коми проведет мероприятие "День ИЖС: построить свой дом от А до Я"

23 марта Сбер в Коми проведет мероприятие с участием компаний по строительству индивидуального жилищного строительства. На мероприятии будут представлены различные проекты ИЖС, а также даны советы по выбору оптимального варианта жилого дома для каждого клиента.

Мероприятие состоится в субботу, 23 марта, по адресам: г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 53 и г. Ухта, проспект Ленина, д.75. Время проведения: с 10.00 до 15.00.

На мероприятии будут присутствовать представители ведущих строительных компаний, которые расскажут о своих проектах и ответят на вопросы гостей. Также будут представлены различные варианты финансирования ИЖС, включая ипотечные программы Сбербанка.

Мероприятие будет полезно для всех, кто задумывается о строительстве своего дома или коттеджа. На нем можно будет получить информацию о том, как выбрать земельный участок и оптимальный проект дома, как правильно оформить документы и многое другое.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: