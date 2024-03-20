Поджигатель из Сыктывкара получил 11 лет колонии строго режима

Сегодня, 20 марта, свершилось возмездие в отношении сыктывкарца, из-за которого на пожаре в доме погибла местная жительница.

Как рассказали журналисту "Про Города" в прокуратуре Коми, Верховный суд Республики сегодня вынес приговор по уголовному деле в отношении 42-летнего сыктывкарца. Ему вменялось сразу несколько преступлений: по ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение и повреждение путем поджога чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба) и п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

Гособвинение поддержано в суде заместителем прокурора Коми Сергеем Душкиным.

— Житель Сыктывкара после ссоры с сожительницей решил ей отомстить. Вечером 3 ноября 2022 года в одном из помещений первого этажа деревянного дома по ул. Маркова он поджег пропитанную горючей жидкостью одежду. В результате произошло воспламенение конструктивных элементов дома, — рассказала "Про Городу" старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова.

По ее словам, при эвакуации из горевшего дома одежда одной из жительниц оказалась охвачена огнем. От ожогов она спустя сутки скончалась в больнице – медикам не удалось ее спасти.