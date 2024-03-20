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Поджигатель из Сыктывкара получил 11 лет колонии строго режима

Поджигатель из Сыктывкара получил 11 лет колонии строго режимаФото "Про Город Сыктывкар"

Сегодня, 20 марта, свершилось возмездие в отношении сыктывкарца, из-за которого на пожаре в доме погибла местная жительница.

Как рассказали журналисту "Про Города" в прокуратуре Коми, Верховный суд Республики сегодня вынес приговор по уголовному деле в отношении 42-летнего сыктывкарца. Ему вменялось сразу несколько преступлений: по ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение и повреждение путем поджога чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба) и п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

Гособвинение поддержано в суде заместителем прокурора Коми Сергеем Душкиным.

— Житель Сыктывкара после ссоры с сожительницей решил ей отомстить. Вечером 3 ноября 2022 года в одном из помещений первого этажа деревянного дома по ул. Маркова он поджег пропитанную горючей жидкостью одежду. В результате произошло воспламенение конструктивных элементов дома, — рассказала "Про Городу" старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова. 

По ее словам, при эвакуации из горевшего дома одежда одной из жительниц оказалась охвачена огнем. От ожогов она спустя сутки скончалась в больнице – медикам не удалось ее спасти.

— Верховный суд согласился с позицией гособвинения и приговорил сыктывкарца к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года, — уточнила собеседница "Про Города". 

Также удовлетворены иски прокуратуры о взыскании с осужденного в пользу администрации Сыктывкара как собственника жилплощади в сгоревшем доме 190 тысяч рублей.

Помимо этого, прокуратура добилась назначения компенсации морального вреда родственникам погибшей в размере миллиона рублей.
Приговор не вступил в законную силу. 

Галина Сергеева
 

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