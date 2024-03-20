В Коми родители могут подать заявление на поступление ребенка в первый класс онлайн

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Если ваши дети этой осенью пойдут в первый класс, позаботьтесь о выборе школы заранее. Проще и быстрее всего определиться с учебным заведением с помощью умного сайта. Речь о портале Госуслуги. Время отправки заявления в первый класс на ребенка имеет решающее значение, поскольку места распределяются с учетом очередности подачи документов.

На Госуслугах создан удобный сервис, который позволяет заполнить заявление в первый класс заранее. Черновик сохранится в личном кабинете. Портал напомнит о старте записи в школу, так что вам останется только нажать кнопку "Отправить" в день начала приемной кампании.

Создать заявление легко: большинство полей заполняется автоматически, вам как родителям нужно только выбрать школу, указать на льготы и на другие параметры желаемого обучения.

Школы сами определяют дату открытия записи в первый класс, но это должно произойти не позднее первого апреля. До 30 июня можно будет подать заявление в школу рядом с домом по месту прописки ребенка или в другую, если есть льгота (например, там уже учится брат или сестра).

С 6 июля по 5 сентября будет возможность выбрать любое другое образовательное учреждение. Но ребенка зачислят, если там останутся к тому моменту свободные места. В случае отказа надо будет обратиться в орган управления образованием, чтобы вам предложили какие-то иные варианты.

Заявление рассмотрят в течение трех рабочих дней по окончанию приема заявок. Уведомление о возможности зачисления придет вам в личный кабинет портала.

Сервис работает на Госуслугах для всех регионов, кроме Москвы и Московской области (там запись ведут только на региональных порталах).

Чтобы воспользоваться удобной опцией портала, достаточно оформить подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Если вас там еще нет, можете сделать это дистанционно – с любого гаджета или с компьютера. Либо, если с интернетом «на вы», то обратитесь в ближайший офис МФЦ ("Мои документы"): специалисты помогут зарегистрироваться на этом портале.