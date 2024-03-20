Сыктывкарский курьер забирал деньги у обманутых пенсионеров

Сыктывкарец может на 10 лет лишиться свободы за то, что работал курьером у телефонных мошенников, обобравших пенсионеров в Коми почти на миллион рублей.

30-летний житель столицы Коми в декабре 2023-го освободился из мест лишения свободы и почти сразу вновь вступил на "кривую дорожку", войдя в состав организованной группы аферистов. Они названивали пожилым северянам из нескольких районов Коми и по схеме "родственник в беде" выманивали у них кровные.

Задача курьера заключалась в поездках в районы и обходе домов жертв кибер-аферистов. Он собирал у них наличные. А затем переводил на счета "разводил". Пожилые отдавали деньги, полагая, что их близкие действительно совершили ДТП и для заглаживания вреда перед пострадавшими не жалели своих пенсий и личных сбережений.

— После того, как курьер собрал с пенсионеров и перечислил на счета звонивших им семьсот тысяч рублей, его задержала полиция. Дело возбудили в СУ МВД по Коми по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба), — отметила "Про Городу" старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова.

В ходе следствия сыктывкарец вину признал, но лишь частично, не согласившись с тем, что ему инкриминировало участие в орггруппе. Что касается причиненного представителям старшего поколения ущерба, он его не возместил.