Сыктывкарский курьер забирал деньги у обманутых пенсионеров
- 18:15 20 марта
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Сыктывкарец может на 10 лет лишиться свободы за то, что работал курьером у телефонных мошенников, обобравших пенсионеров в Коми почти на миллион рублей.
30-летний житель столицы Коми в декабре 2023-го освободился из мест лишения свободы и почти сразу вновь вступил на "кривую дорожку", войдя в состав организованной группы аферистов. Они названивали пожилым северянам из нескольких районов Коми и по схеме "родственник в беде" выманивали у них кровные.
Задача курьера заключалась в поездках в районы и обходе домов жертв кибер-аферистов. Он собирал у них наличные. А затем переводил на счета "разводил". Пожилые отдавали деньги, полагая, что их близкие действительно совершили ДТП и для заглаживания вреда перед пострадавшими не жалели своих пенсий и личных сбережений.
— После того, как курьер собрал с пенсионеров и перечислил на счета звонивших им семьсот тысяч рублей, его задержала полиция. Дело возбудили в СУ МВД по Коми по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба), — отметила "Про Городу" старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова.
В ходе следствия сыктывкарец вину признал, но лишь частично, не согласившись с тем, что ему инкриминировало участие в орггруппе. Что касается причиненного представителям старшего поколения ущерба, он его не возместил.
— С обвинительным заключением прокуратуры Коми уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы, - уточнила собеседница издания.
Сообщники сыктывкарца правоохранительными органами пока не установлены. Сам он не был с ними знаком лично, а общался и взаимодействовал только по интернету. Не исключено, что телефонные мошенники находятся за пределами Коми или даже страны.
"Про Город" напоминает читателям: если неизвестные звонят вам и говорят о том, что с вашими родными что-то случилось, не паникуйте и не вступайте с телефонными инкогнито в диалоги, чтобы не поддаться их аргументам, которые они заранее подготовили на любые ваши вопросы и возражения, отработав на практике на тысячах россиян. Самое правильное в таких случаях — тут же бросить трубку и самим набрать своих близких, чтобы выяснить: все ли у них в порядке и нужна ли в действительности им ваша помощь.