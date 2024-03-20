Капремонт: почему не все дома попадают в план работ?

Фото Дениса ЧАЙКИНА (пресс-служба Госсовета РК)

Полторы сотни домов столицы Коми будут капитально отремонтированы в ближайшие три года. Можно было бы и больше, если б собственники вовремя и в полном объеме оплачивали обязательный взнос. Об этом 19 марта шла речь на совещании Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета Коми. Там обсудили ход капремонта в этом году и в ближайшие пару лет. На такой – трехгодичный – период сформирован краткосрочный план властями столицы Коми в рамках профильной региональной программы.

Кстати, ее действие продлено. Изначально власти нашей Республики намечали "откапиталить" жилфонд до 2043 года. Однако ввиду того, что в первые годы программа исполнялась очень медленно, принято решение передвинуть конечный срок на 2059-й год.

Но местным властям это не повод для расслабления. Тем более, что законодательство недавно изменено и теперь дом сможет попасть в план только в случае проведения техобследования и вынесения заключения, подтверждающего потребность в замене кровли, инженерных коммуникаций, утеплении фасада или иных видов работ. Инициировать такой мониторинг диагностики дома должны владельцы квадратных метров. Расходы на это понесут они же сами – в рамках взноса на капремонт. А выполнит эту работу Регоператор. Но не сам, а с привлечением специализированных организаций. Таковые, к счастью, у нас в регионе есть.

На часто задаваемый сыктывкарцами вопрос – почему та или иная многоэтажка значится в программе, но работы не проводятся – ответ чиновники дали вполне логичный. Дом не вносится в трехлетний план по причине недосбора взноса. Проще говоря, если сами жители не накопили достаточно денег для расходов на те или иные работы, то подрядчику нечем будет заплатить. Поэтому в очередной раз хозяев недвижимости призвали погасить долги и исправно оплачивать счета.

При этом сыктывкарцам и жителям остальных муниципалитетов следует морально быть готовыми к тому, что суммы в квитанциях скоро изменятся. С первого июня взнос поднимут на 5,7 процента. Такая мера обусловлена необходимостью постепенно довести тариф до экономически обоснованного. При этом в других регионах столь часто, как у нас, взнос не растет в последние годы, поскольку изначально был установлен объетивным (от десяти рублей за квадратный метр и выше на старте реформы). Тогда как в Коми по популистским соображениям прежние власти утвердили размер всего в пару рублей. Собственно, из-за этого не на что было проводить работы в первые годы новой системы капремонтов.

В целом на сегодня собираемость взноса не плохая: 83%. При этом есть, к чему стремиться. На Северо-Западе этот показатель составляет 97%, а в целом по стране – 98%.

Впрочем, Сыктывкар по меркам Коми показывает достойные результаты. Республику "тянут" вниз рейтинга Инта и Воркута, где долги копятся почти десять лет – из-за "мертвых душ" (в Приполярье и Заполярье много де-юре прописанных граждан, которые по факту живут за пределами Коми, а счета за ЖКУ, тем не менее, по месту регистрации на них начисляются, как по часам).

Что касается соотношения между теми домами, которые накапливают взнос у Регоператора, и теми, кто открыл спецсчет, в Сыктывкаре больше доверяющих Фонду капремонтов. И это выгоднее, поскольку даже если жильцы того или иного дома нужную сумму не накопили, работы все равно проводятся, просто делается это в долг. А вот "спецсчетники" вынуждены решать свои финансовые проблемы самостоятельно. Это привело к тому, что в нескольких десятках многоэтажек нашего города до февраля 2025-го следует заменить лифты 25-летнего срока службы, а средств на столь затратный вид работ нет. В таких домах людям следует либо брать кредит, либо – на общем собрании проголосовать за переход к Регоператору, и тогда данная госструктура обеспечит дома новыми подъемниками до указанного "дед-лайна". Ведь иначе Ростехнадзор заблокирует лифты и жильцам придется подниматься и спускаться в подъездах по лестницам пешком.

Еще одна тема, обсужденная народными избранниками, Минстроем, прокуратурой и общественностью, касалась популяризации капремонта как такового. Было предложено почаще размещать в СМИ репортажи под рубрикой "было-стало": показывать, как выглядел дом до капремонта, и каким стал после работ – с комментариями жильцов. Такие репортажи воодушевят горожан оплачивать взнос, чтобы при своей жизни дождаться заветного капремонта.