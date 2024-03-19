Домклик: квартиры с видом на водоём стоят дороже

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А больше всего продается вторичного жилья с окнами на двор или на дорогу Когда потенциальные покупатели и арендаторы подыскивают жилье, они зачастую обращают внимание на такой немаловажный критерий, как вид из окна. Аналитический центр Домклик изучил рынок предложения вторичного и арендного жилья в столичных регионах и России в целом. Эксперты рассказали, какие видовые характеристики отмечаются в объявлениях на Домклик, насколько они распространены и по какой стоимости собственники выставляют объекты с такими характеристиками.

Методология: как и что считали На Домклик покупатели и арендаторы могут выставить фильтр "вид из окна" и выбрать один из вариантов: двор, улицу, парк, лес или водоем. Аналитики изучили два типа объявлений на начало марта 2024 года — о продаже квартир на вторичном рынке и долгосрочной аренде квартир (от месяца) в Москве, Санкт-Петербурге и в целом по России. В исследовании не учитывались объявления, в которых не указаны видовые характеристики жилья. Если же окна квартиры выходили на разные локации, жилье включалось в несколько групп.

На рынке вторичного жилья эксперты рассчитали долю объявлений о продаже квартир с разными видовыми характеристиками. Затем для каждой категории вычислили медианную цену за квадратный метр и примерную стоимость стандартной квартиры площадью 35 квадратных метров. На рынке аренды аналитики также оценили долю объявлений в зависимости от видовых характеристик квартир и определили медианную стоимость аренды квадратного метра и месячную ставку аренды квартиры площадью 35 квадратных метров.

Квартиры с какими видовыми характеристиками чаще всего предлагаются на вторичном рынке и сколько они стоят

Как показало исследование, больше всего продается вторичного жилья с видом во двор. В Москве таких предложений 56,5%, Санкт-Петербурге — 54,6%, а в целом по России — 53,4%. Вторым по популярности является вид из окна на улицу — таких квартир предлагается примерно 30−40% от общего количества выставленных на продажу. Реже всего продаются квартиры с видом на лес и водоем — их доля составила по 2−3% от общего количества объявлений.

Что касается стоимости жилья, самыми выгодными оказались квартиры с видом на двор и улицу: стоимость стандартной квартиры (35 квадратных метров) составила по 4,5 миллионов рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге наиболее дешевыми стали объекты с видом на лес (10,1 миллионов рублей и 6,8 миллионов рублей соответственно). По мнению аналитиков Домклик, невысокая цена таких квартир в столичных городах объясняется незначительным количеством подобных предложений в центральных районах.

Самые дорогие квартиры выходят окнами на водоем. В среднем по России цена такого жилья площадью 35 квадратных метров составляет 6,5 миллионов рублей, в Москве — 11,6 миллионов, Санкт-Петербурге — 8,2 миллионов.

Квартиры с какими видовыми характеристиками чаще всего сдаются в аренду и по какой стоимости

Распределение арендных квартир по видовым характеристикам напоминает структуру предложений продаваемых квартир. Так, наиболее популярными вариантами являются квартиры с видом на двор (55−58% по стране и в столичных регионах) и улицу (37−38%). Реже встречаются лоты с видом на лес и водоем (1−3%).

Рейтинг арендных квартир по стоимости отличается от рейтинга продаваемого жилья. Квартиры (35 квадратных метров) с видом на лес оказались наиболее выгодны не только в Москве и Санкт-Петербурге (42,9 и 31,9 тысяч рублей в месяц), но и в целом по стране (26 тысяч рублей). Причина в том, что такая недвижимость чаще встречается на окраинах городов и практически отсутствует в центральных районах.