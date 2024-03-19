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СберНПФ и Работа.ру: чем россияне занимаются на фрилансе и как заботятся о будущей пенсии

СберНПФ и Работа.ру: чем россияне занимаются на фрилансе и как заботятся о будущей пенсииФото Sber

58% самозанятых копят деньги, в том числе на будущую пенсию

СберНПФ и Работа.ру провели исследование и выяснили, как опрошенные россияне подрабатывают на фрилансе и копят ли на будущую пенсию. Опрос прошел в марте 2024 года с участием более 3600 пользователей сервиса "Работа.ру" старше 18 лет из всех регионов России.

Как показало исследование, почти четверть респондентов (24%) оказывают какие-либо услуги как частные лица. Причем для 20% опрошенных фриланс является подработкой, а для 4% — основной занятостью. 76% респондентов ответили, что пока не оказывают платные услуги частным образом.

Самой популярной услугой на фрилансе оказался ремонт: им занимается 16% респондентов (из 1000 опрошенных, оказывающих услуги как частные лица). В топ-5 также вошло репетиторство (так ответили 11% респондентов), программирование и дизайн (по 10%) и юридические услуги (8%). По 7% респондентов занимаются копирайтингом, маркетингом и PR, а также оказывают услуги такси.

Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работы.ру и операционный директор сервиса "Подработка":

Популярность новых форматов занятости растет с каждым годом. Для многих фриланс — это шанс зарабатывать больше, будучи задействованными в нескольких проектах одновременно. Это позволяет не только диверсифицировать доходы, но и разнообразить опыт, а также научиться новому и освоить смежные специальности. Для упрощения поиска рабочих проектов и автоматизации документооборота с компаниями можно воспользоваться сервисом "Подработка". Платформа помогает увеличить доход без необходимости дополнительного обучения и финансовых вложений. Еще одно преимущество — сервис бесплатен для исполнителей.

Как показал опрос, средний доход от подработки в России — 41,9 тысяч рублей в месяц. В Москве и Московской области средний доход составил 57,6 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 38,1 тысяч рублей.

Владимир Стеканов, управляющий директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка:

58% респондентов, оказывающих услуги на фрилансе, делают долгосрочные сбережения. Такой подход позволит в любом возрасте путешествовать, пользоваться качественной медициной, делать необходимые покупки и так далее. При этом свыше половины (55%) опрошенных полностью или в общих чертах понимают, как формируется пенсия у самозанятых и ИП. Все, у кого остались вопросы о пенсии — и самозанятые, и работники по найму, — могут воспользоваться сервисом "Расчет пенсии" в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Там можно быстро и просто узнать, какую пенсию человек уже заработал.

Чтобы накопить на долгосрочные цели, в том числе на пенсию, опрошенные используют различные инструменты. 25% голосов респонденты отдали за счет в банке, по 11% хранят сбережения в наличной форме или инвестируют, 8% копят с помощью продуктов НПФ, а 3% — с помощью страховых продуктов. 46% респондентов сказали, что пока не откладывают деньги.

При этом 30% опрошенных представляют в общих чертах, как формируется пенсия у самозанятых и ИП, а 25% имеют об этом точное представление. Однако 45% респондентов ответили, что пока не знают, как формировать пенсию, оказывая услуги в статусе фрилансера.

Занимаетесь ли вы оказанием каких-либо услуг как частное лицо (фрилансом)?

Да, это моя подработка

20%

Да, это моя основная занятость

4%

Нет

76%

Чем вы занимаетесь на фрилансе? (Множественный выбор)

Ремонт

16%

Репетиторство

11%

Программирование/Разработка

10%

Дизайн

10%

Юриспруденция

8%

Копирайтинг

7%

Маркетинг/PR

7%

Такси

7%

Переводы

6%

Уборка/Работа по дому

5%

Бухгалтерия

5%

Фотография

4%

Уход за пожилыми/детьми (няня)

1%

HR

1%

Другое

35%

Формируете ли вы самостоятельно долгосрочные сбережения, в том числе на пенсию? (Множественный выбор)

Да, кладу на счет в банке

25%

Да, в наличной форме

11%

Да, инвестирую

11%

Да, с помощью продуктов НПФ

8%

Да, с помощью страховых продуктов

3%

Нет, не откладываю деньги

46%

Другое

11%

Знаете ли вы, как формируется пенсия у самозанятых/ИП?

Представляю в общих чертах

30%

Да, знаю

25%

Нет, не знаю

45%

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