СберНПФ и Работа.ру: чем россияне занимаются на фрилансе и как заботятся о будущей пенсии
- 13:00 19 марта
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- astakhovaxenia
58% самозанятых копят деньги, в том числе на будущую пенсию
СберНПФ и Работа.ру провели исследование и выяснили, как опрошенные россияне подрабатывают на фрилансе и копят ли на будущую пенсию. Опрос прошел в марте 2024 года с участием более 3600 пользователей сервиса "Работа.ру" старше 18 лет из всех регионов России.
Как показало исследование, почти четверть респондентов (24%) оказывают какие-либо услуги как частные лица. Причем для 20% опрошенных фриланс является подработкой, а для 4% — основной занятостью. 76% респондентов ответили, что пока не оказывают платные услуги частным образом.
Самой популярной услугой на фрилансе оказался ремонт: им занимается 16% респондентов (из 1000 опрошенных, оказывающих услуги как частные лица). В топ-5 также вошло репетиторство (так ответили 11% респондентов), программирование и дизайн (по 10%) и юридические услуги (8%). По 7% респондентов занимаются копирайтингом, маркетингом и PR, а также оказывают услуги такси.
Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работы.ру и операционный директор сервиса "Подработка":
Популярность новых форматов занятости растет с каждым годом. Для многих фриланс — это шанс зарабатывать больше, будучи задействованными в нескольких проектах одновременно. Это позволяет не только диверсифицировать доходы, но и разнообразить опыт, а также научиться новому и освоить смежные специальности. Для упрощения поиска рабочих проектов и автоматизации документооборота с компаниями можно воспользоваться сервисом "Подработка". Платформа помогает увеличить доход без необходимости дополнительного обучения и финансовых вложений. Еще одно преимущество — сервис бесплатен для исполнителей.
Как показал опрос, средний доход от подработки в России — 41,9 тысяч рублей в месяц. В Москве и Московской области средний доход составил 57,6 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 38,1 тысяч рублей.
Владимир Стеканов, управляющий директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка:
58% респондентов, оказывающих услуги на фрилансе, делают долгосрочные сбережения. Такой подход позволит в любом возрасте путешествовать, пользоваться качественной медициной, делать необходимые покупки и так далее. При этом свыше половины (55%) опрошенных полностью или в общих чертах понимают, как формируется пенсия у самозанятых и ИП. Все, у кого остались вопросы о пенсии — и самозанятые, и работники по найму, — могут воспользоваться сервисом "Расчет пенсии" в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Там можно быстро и просто узнать, какую пенсию человек уже заработал.
Чтобы накопить на долгосрочные цели, в том числе на пенсию, опрошенные используют различные инструменты. 25% голосов респонденты отдали за счет в банке, по 11% хранят сбережения в наличной форме или инвестируют, 8% копят с помощью продуктов НПФ, а 3% — с помощью страховых продуктов. 46% респондентов сказали, что пока не откладывают деньги.
При этом 30% опрошенных представляют в общих чертах, как формируется пенсия у самозанятых и ИП, а 25% имеют об этом точное представление. Однако 45% респондентов ответили, что пока не знают, как формировать пенсию, оказывая услуги в статусе фрилансера.
Занимаетесь ли вы оказанием каких-либо услуг как частное лицо (фрилансом)?
|
Да, это моя подработка
|
20%
|
Да, это моя основная занятость
|
4%
|
Нет
|
76%
Чем вы занимаетесь на фрилансе? (Множественный выбор)
|
Ремонт
|
16%
|
Репетиторство
|
11%
|
Программирование/Разработка
|
10%
|
Дизайн
|
10%
|
Юриспруденция
|
8%
|
Копирайтинг
|
7%
|
Маркетинг/PR
|
7%
|
Такси
|
7%
|
Переводы
|
6%
|
Уборка/Работа по дому
|
5%
|
Бухгалтерия
|
5%
|
Фотография
|
4%
|
Уход за пожилыми/детьми (няня)
|
1%
|
HR
|
1%
|
Другое
|
35%
Формируете ли вы самостоятельно долгосрочные сбережения, в том числе на пенсию? (Множественный выбор)
|
Да, кладу на счет в банке
|
25%
|
Да, в наличной форме
|
11%
|
Да, инвестирую
|
11%
|
Да, с помощью продуктов НПФ
|
8%
|
Да, с помощью страховых продуктов
|
3%
|
Нет, не откладываю деньги
|
46%
|
Другое
|
11%
Знаете ли вы, как формируется пенсия у самозанятых/ИП?
|
Представляю в общих чертах
|
30%
|
Да, знаю
|
25%
|
Нет, не знаю
|
45%