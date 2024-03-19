СберНПФ и Работа.ру: чем россияне занимаются на фрилансе и как заботятся о будущей пенсии

58% самозанятых копят деньги, в том числе на будущую пенсию

СберНПФ и Работа.ру провели исследование и выяснили, как опрошенные россияне подрабатывают на фрилансе и копят ли на будущую пенсию. Опрос прошел в марте 2024 года с участием более 3600 пользователей сервиса "Работа.ру" старше 18 лет из всех регионов России.

Как показало исследование, почти четверть респондентов (24%) оказывают какие-либо услуги как частные лица. Причем для 20% опрошенных фриланс является подработкой, а для 4% — основной занятостью. 76% респондентов ответили, что пока не оказывают платные услуги частным образом.

Самой популярной услугой на фрилансе оказался ремонт: им занимается 16% респондентов (из 1000 опрошенных, оказывающих услуги как частные лица). В топ-5 также вошло репетиторство (так ответили 11% респондентов), программирование и дизайн (по 10%) и юридические услуги (8%). По 7% респондентов занимаются копирайтингом, маркетингом и PR, а также оказывают услуги такси.

Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работы.ру и операционный директор сервиса "Подработка": Популярность новых форматов занятости растет с каждым годом. Для многих фриланс — это шанс зарабатывать больше, будучи задействованными в нескольких проектах одновременно. Это позволяет не только диверсифицировать доходы, но и разнообразить опыт, а также научиться новому и освоить смежные специальности. Для упрощения поиска рабочих проектов и автоматизации документооборота с компаниями можно воспользоваться сервисом "Подработка". Платформа помогает увеличить доход без необходимости дополнительного обучения и финансовых вложений. Еще одно преимущество — сервис бесплатен для исполнителей.

Как показал опрос, средний доход от подработки в России — 41,9 тысяч рублей в месяц. В Москве и Московской области средний доход составил 57,6 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 38,1 тысяч рублей.