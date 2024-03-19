Загадочные отходы найдены в Сыктывкаре

В районе местечка Красная гора в Сыктывкаре обнаружены странные объекты, причислены к отходам четвертого класса опасности. Как они там оказались, сколько времени находятся и что из себя представляют? На вопросы журналиста "Про Города" эксклюзивный комментарий дал Сыктывкарский природоохранный межрайонный прокурор Алексей Ишин.

По его словам, свалку обнаружил местный житель и сообщил о ней в Управление Росприроднадзора, специалисты которого и определили, что отходы неизвестного происхождения относятся к 4 классу опасности. Поскольку свалка находится в водоохранной зоне реки Сысола в 170 метрах от уреза воды, она должна быть убрана, чтобы не вредить экологии и в, частности, водоему.

Управление направило информацию в администрацию Сыктывкара. Однако неравнодушного к природе сыктывкарца такие меры реагирования не устроили и он написал обращение в Сыктывкарскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

— Участок, на котором обнаружена свалка, не находится в аренде или ином пользовании. При этом виновных не удалось определить, что не удивительно. Предполагаем, что эти объекты, напоминающие бочки, там лежат давно. Возможно даже с 1990-ых как следствие деятельности какого-то хозяйствующего в тот период предприятия. В таких ситуациях обязанность по ликвидации отходов возлагается на орган местного самоуправления, — пояснил "Про Городу" Алексей Ишин.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о возложении на администрацию Сыктывкара работы по сбору и вывозу этого загадочного мусора. Суд удовлетворил эти требования.