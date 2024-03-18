Сбер открыл регистрацию на Зеленый Марафон — 2024 в городах России

В Москве на забег можно зарегистрироваться до 30 апреля, в остальных городах — до 26 мая

Стартовала регистрация на 11-й Зеленый Марафон Сбера, который пройдет 1 июня — в День защиты детей. Спортивно-благотворительный праздник для всей семьи в этом году пройдет более чем в 60 городах России. Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий страны — на старт выйдут десятки тысяч спортсменов. Желающие могут зарегистрироваться на сайте забега.

В Москве регистрация на Зеленый Марафон для взрослых ― платная, стоимость зависит от дистанции (дети до 14 лет бегут бесплатно). В любом другом регионе страны участие в забеге и регистрация ― бесплатны. В Москве регистрация продлится до 30 апреля включительно, в остальных регионах — до 26 мая.

По традиции Зеленый Марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве, будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Кроме того, участники марафона в любом регионе страны, где забег будет бесплатным, могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.

В Москве старт и финиш состоятся на Васильевском спуске. Предусмотрен самый широкий спектр дистанций: забеги на 400, 600 и 800 метров (для детей разного возраста), 4,2 километров, 10 километров, 21,1 километров и 42,2 километров, а также скандинавская ходьба на 4,2 километров, командный забег на 4,2 километров и командная эстафета.

В каждом городе участники пробегут нашу основную дистанцию — 4,2 километра, одну десятую часть марафона и детский забег. В некоторых городах будут доступны и другие дистанции, например, инклюзивные забеги и скандинавская ходьба.

Зрителей и болельщиков забега ждет увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи.