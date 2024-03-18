Сбер открыл регистрацию на Зеленый Марафон — 2024 в городах России
- 16:45 18 марта
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- astakhovaxenia
В Москве на забег можно зарегистрироваться до 30 апреля, в остальных городах — до 26 мая
Стартовала регистрация на 11-й Зеленый Марафон Сбера, который пройдет 1 июня — в День защиты детей. Спортивно-благотворительный праздник для всей семьи в этом году пройдет более чем в 60 городах России. Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий страны — на старт выйдут десятки тысяч спортсменов. Желающие могут зарегистрироваться на сайте забега.
В Москве регистрация на Зеленый Марафон для взрослых ― платная, стоимость зависит от дистанции (дети до 14 лет бегут бесплатно). В любом другом регионе страны участие в забеге и регистрация ― бесплатны. В Москве регистрация продлится до 30 апреля включительно, в остальных регионах — до 26 мая.
По традиции Зеленый Марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве, будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Кроме того, участники марафона в любом регионе страны, где забег будет бесплатным, могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.
В Москве старт и финиш состоятся на Васильевском спуске. Предусмотрен самый широкий спектр дистанций: забеги на 400, 600 и 800 метров (для детей разного возраста), 4,2 километров, 10 километров, 21,1 километров и 42,2 километров, а также скандинавская ходьба на 4,2 километров, командный забег на 4,2 километров и командная эстафета.
В каждом городе участники пробегут нашу основную дистанцию — 4,2 километра, одну десятую часть марафона и детский забег. В некоторых городах будут доступны и другие дистанции, например, инклюзивные забеги и скандинавская ходьба.
Зрителей и болельщиков забега ждет увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи.
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
Зеленый Марафон в этом году пройдет уже в 11-й раз, и его действительно с нетерпением ждут жители страны. Потому что за это время забег, в котором может принять участие каждый независимо от уровня подготовки, превратился в настоящий праздник для всей семьи с различными развлекательными мероприятиями на любой вкус и возраст. Всего за 10 лет в нашем марафоне приняло участие более одного миллиона человек, и в этом году забег станет одним из самых массовых мероприятий страны. При этом есть город, который в 2024 году примет у себя Зеленый Марафон впервые, ― Новый Уренгой. Мы рады расширению географии, значит, все большему числу людей становится близка наша спортивно-благотворительная идея. Я приглашаю всех — бегунов-любителей и профессионалов, детей и родителей, а также болельщиков — принять участие в Зеленом Марафоне и по-спортивному отметить День защиты детей.
Первый Зеленый Марафон состоялся 19 мая 2012 года в 42 городах России (по количеству километров в марафонской дистанции). Бегунам предстояло преодолеть символические 4,2 километров (одну десятую часть марафона), а также принять участие в мероприятиях по озеленению городской среды. Мероприятие было приурочено к предстоящим XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи. В забеге стартовало 30 тысяч человек, еще 20 тысяч пришли их поддержать.
В юбилейном, 10-м забеге в 2023 году приняли участие 126 тысяч бегунов и 120 тысяч болельщиков. Благодаря Зеленому Марафону удалось собрать 28,9 миллионов рублей на благотворительные цели. 12,5 миллионов из них направлено на развитие инклюзивного образования в России в рамках акции "Мир открытых возможностей", а 16,4 миллионов — на высадку деревьев по всей стране.