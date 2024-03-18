Выводы общественников в Коми: "Выборы Президента полностью легитимны!"
- 18:15 18 марта
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Руководитель штаба по общественному наблюдению Общественной палаты Коми Алексей Облизов по итогам трех дней круглосуточного наблюдения за избирательными участками благодаря системе видео-онлайн-трансляции сделал вывод: ни одного нарушения не зафиксировано.
— Все процедуры проходили открыто, прозрачно и со стороны общественного контроля вопросов не возникло. Наши наблюдатели отметили, что работа участковых комиссий на местах была выстроена хорошо, организованы все процессы правильно, тем самым, с 15 по 17 марта ни один наблюдатель не столкнулся с какими-либо препятствиями, — сказал Алексей Облизов.
Руководитель исполнительной дирекции Ассоциации "Совет муниципальных образований РК" Юрий Болобонов, в свою очередь, отметил журналисту "Про Городу" о том, что все жители городов и районов приходили на участки добровольно. Жалоб на то, что кого-то понуждали принять участие в выборах, в общественный штаб не направлено.
— Да и о каком понуждении может идти речь, когда на кону – судьба нашей страны. Россияне в этом электоральном цикле проявили особую сплоченность, потому что все прекрасно понимают: от того, кто будет в ближайшие годы находиться у руля нашим государством, зависит не только внутренняя, но и внешняя политика, — прокомментировал Юрий Болобонов.
По словам Юрия Викторовича, в нынешний период современной истории наша держава противостоит вызовам недружественного Запада и США, а во все времена попыток иностранных правителей оказать на нас давление, население мобилизует свои силы и всячески поддерживает действующую власть, чтобы вместе дать отпор внешним врагам.
Политологи федерального уровня еще до старта голосования прогнозировали победу действующего Президента Владимира Путина. За период своего правления он доказал любовь к Родине не на словах, а на деле. А сейчас та массовая поддержка, которая оказана избирателями, вдохновит его продолжение взятого курса по защите страны от корыстных игроков мировой политики, завидующих не только природным богатствам и масштабу территории, который занимает наше государство, но и силе духа и стойкости нации, закаленной веками.
— Все, кто сегодня живет в России, гордо носит звание наследников Великой Победы. Мы – поколение победителей фашизма. И сейчас все вместе, единым фронтом, мы справимся с любым внешним вызовом! – резюмировал Юрий Болобонов.