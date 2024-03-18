Выводы общественников в Коми: "Выборы Президента полностью легитимны!"

Руководитель штаба по общественному наблюдению Общественной палаты Коми Алексей Облизов по итогам трех дней круглосуточного наблюдения за избирательными участками благодаря системе видео-онлайн-трансляции сделал вывод: ни одного нарушения не зафиксировано.

— Все процедуры проходили открыто, прозрачно и со стороны общественного контроля вопросов не возникло. Наши наблюдатели отметили, что работа участковых комиссий на местах была выстроена хорошо, организованы все процессы правильно, тем самым, с 15 по 17 марта ни один наблюдатель не столкнулся с какими-либо препятствиями, — сказал Алексей Облизов.

Руководитель исполнительной дирекции Ассоциации "Совет муниципальных образований РК" Юрий Болобонов, в свою очередь, отметил журналисту "Про Городу" о том, что все жители городов и районов приходили на участки добровольно. Жалоб на то, что кого-то понуждали принять участие в выборах, в общественный штаб не направлено.