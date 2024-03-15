Совокупная аудитория ИИ-сервисов Сбера ГигаЧат и Кандински достигла 18 миллионов пользователей

Совокупное количество пользователей нейросетей Сбера ГигаЧат и Кандински с момента релиза достигло 18 миллионов.

Сбер запустил ГигаЧат, самую совершенную российскую нейросеть, еще весной 2023 года, а в сентябре открыл к ней доступ всем желающим. Искусственный интеллект может решать множество задач, например, поддерживать беседу, писать тексты, генерировать код и многое другое. А включение в ансамбль нейросети Кандински дает ГигаЧат навык создания изображений. Кандински понимает запросы из широкого списка более чем на 100 языках, пользователи могут создавать фотореалистичные изображения в неограниченном количестве, применяя самые разные стили.

Очень популярной у пользователей ГигаЧат оказалась функция создания уникальных открыток к праздникам на 14 февраля и 8 марта. За месяц 1,4 миллионов пользователей "ВКонтакте" создали более 2 миллионов открыток. Кроме того, сервис обрабатывал множество запросов о написании текстов, генерации изображений, тезисном пересказе. Всего за месяц ГигаЧат ВКонтакте обработал порядка 12 миллионов запросов.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Мы очень рады, что наши АИ-сервисы все более популярны у пользователей. Команды разработчиков Сбера активно трудятся над тем, чтобы решения становились еще лучше. Так, в самое ближайшее время мы выпустим новую версию нейросети Кандински. Она откроет перед пользователями еще больше возможностей для работы с изображениями и видео и будет заметно лучше по качеству их генерации.".

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: