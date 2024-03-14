Дорого, но надо: укрепление набережной обойдется минимум в 1,7 миллиарда рублей

Когда в Сыктывкаре приведут в порядок набережную? Сколько на это требуется денег и какие виды работ необходимы, чтобы остановить многолетнее не заметное, но постоянное "сползание" территории Кировского парка в Сысолу? С такими вопросами читатели "Про Города" обратились в нашу редакцию.

Как нам удалось выяснить, проект по благоустройству левобережной части реки обновлен в части пересчета финансирования, требуемого на довольно затратные и масштабные работы. Простой перекладкой плит тут, увы, не обойтись. Необходимо сначала решить вопрос с берегоукрепительными процедурами и только потом довести до ума внешний вид прогулочной зоны и спуска, обложенных бетонными плитами.

— На 2024-2025 годы потребность в рамках этого проекта составляет 1,75 миллиарда рублей. Дело это дорогостоящее, поэтому реализовать его возможно только при поддержке из федерального бюджета, — рассказал нам Глава Коми Владимир Уйба.

По словам руководителя региона, недавно он дал поручение республиканскому Минстрою направить письма в адрес Совета Федерации и Минстроя России с просьбой предусмотреть финансирование, когда начнется верстка федерального бюджета на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов.