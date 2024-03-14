Как стать миллиардером: сыктывкарец создал прецедент для страны
- 09:50 14 марта
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Один из предпринимателей столицы Коми, начавший 20 лет назад бизнес с нуля, недавно впечатлил и себя, и руководство региона выручкой с семью нулями. Свой первый миллиард рублей он заработал на продаже кофе.
Как рассказал журналисту "Про Города" заместитель председателя правительства Коми Евгений Пономаренко, возглавляющий министерство экономического развития, промышленности и транспорта, речь об Игоре Бушковском. Который недавно отметил 20-летиие своей компании, родившейся в нише микро-бизнеса.
Для столицы Коми начинавший в начале века работать на себя Игорь, выбрал довольно оригинальную, а главное, уникальную на тот период специализацию. Он занялся обжаркой кофе. И научился делать это настолько компетентно, что по "сарафанному радио" слава о нем в специальных кругах распространилась довольно динамично.
На сегодня его мощности таковы, что в месяц выпуск продукции насчитывает свыше сотни тонн бодрящего напитка. Среди покупателей – представители из разных уголков нашего государства. При этом предприниматель не скрывает, что лидирует по России благодаря эксклюзивной технике создания кофе на всех его этапах (компания обеспечивает полный цикл производства). Один из секретов длительного хранения готового товара без потери аромата и качественных характеристик заключается в его упаковке в… азот.
Недавно при поддержке правительства и профильного ведомства миллиардер расширил производство. Его заинтересовал сорт зеленого – особенного на вкус – кофе. Так что теперь он занимается еще и им, закупая зерно напрямую у фермеров в Бразилии.
—Кроме того, мы помогли ему застраховать производство от рисков срыва поставок сырья из-за границы. Причем, тем самым, мы создали прецедент. Это первый факт не только в масштабах Коми, но и в масштабах России такого вида страхования юрлиц, — пояснил нашему изданию Евгений Пономаренко.
По словам собеседника издания, бизнесмены со всей страны теперь могут приезжать в Сыктывкар к нашему передовому предпринимателю – перенимать опыт пилотной системы страхования.
Примечательно и то, что бизнесмен умеет мыслить стратегически. Как добавил журналисту "Про Города" вице-премьер региона, владелец компании сам воспитывает себе работников: он финансирует обучение в спецклассе юных инженеров, чтобы по окончанию школы они могли поступить в профильный вуз, а, получив диплом, вернуться на родину, в Коми, и гарантированно получить работу в компании, умеющей ценить кадры с талантом в технических специальностях.
Современное оборудование, которое использует и регулярно совершенствует владелец кофейной фабрики, требует не просто умных, а высококвалифицированных специалистов. Так что производственник еще и вносит вклад в создание благоприятных условий для местной молодежи, чтобы подрастающее поколение не искало лучшей жизни в мегаполисах.