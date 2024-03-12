С 13 по 15 марта посетители павильона Сбера на ВДНХ отправятся в мир искусственного интеллекта

Гости выставки смогут сделать футболку и индивидуальный дизайн СберКарты с изображением от Kandinsky

С 13 по 15 марта гости павильона Сбера на ВДНХ совершат путешествие в мир искусственного интеллекта. Мероприятие приурочено к общефедеральному событию "День искусственного интеллекта", которое состоится 13 марта на международной выставке-форуме "Россия".

"День искусственного интеллекта"

13 марта с 10:00 до 11:45 в Павильоне № 75 состоится панельная дискуссия с участием заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, Министра экономического развития РФ Максима Решетникова, Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина, руководителей крупного бизнеса и представителей науки. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в социальной сети "Вконтакте" на официальной странице Минэкономразвития, которое выступает организатором мероприятия. Также в рамках деловой программы в панельных дискуссиях примут участие эксперты Сбера. Программа тематического Дня ИИ — https://деньии.рф/.

Дни искусственного интеллекта в павильоне Сбера

С 13 по 15 марта посетители павильона Сбера узнают, как Al-технологии делают жизнь человека удобнее, помогают развиваться и получать новые знания, заботиться о здоровье, учиться и заниматься творчеством. В программе лектория запланированы лекции об искусственном интеллекте и мастер-классы от ведущих экспертов Сбера, СберОбразования, института искусственного интеллекта AIRI и других. А блогер, артист Аня Покров совместно с экспертом Sber AI расскажут о том, как сделать изображения с помощью Kandinsky.

У каждого посетителя будет возможность попробовать искусственный интеллект в действии. В экспозиции есть умные AI-зеркала, в которых человек может увидеть себя в разных образах. В павильоне Сбера также есть XR-зона с генерациями от искусственного интеллекта. Посетитель может выбрать фон, который ему нравится, сфотографироваться на нем или записать короткое видео и скачать получившийся контент на телефон. Еще одна возможность попробовать AI-технологии в действии — "Фабрика контента". Это индивидуальные кабинки, в которых любой желающий может сгенерировать контент с помощью GigaChat и Kandinsky: создать изображение в разных стилях, придумать поздравление, сочинить текст и так далее.

В современном офисе банка, который находится в павильоне, с помощью нейросети Kandinsky можно создать индивидуальный дизайн СберКарты или выбрать вариант из предложенных. Сотрудник Сбера поможет сформулировать задание (промпт) для нейросетевой модели.

Более того, с 13 по 15 марта посетители выставки смогут поучаствовать в розыгрыше подарков и выиграть шопер, футболку, открытку или наклейку-стикер с работами искусственного интеллекта. А в кафе павильона — попробовать смузи с тропическим вкусом и блины, приготовленные по AI-рецепту. Для юных посетителей пройдет мастер-класс: дети будут создавать изображения с помощью Kandinsky. Им также предложат раскраски, сгенерированные искусственным интеллектом.