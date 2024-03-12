Призыв к сыктывкрацам менять ванны оказался фейком

Очередные мошенники от ЖКХ "разводят" горожан на замену ванн. При этом выманивают у собственников квадратных метров в домах суммы, значительно превышающие среднерыночные прайсы по столице Коми на этот вид сантехнической продукции.

Пенсионеры Сыктывкара обратились в "Про Город" с сигналом о том, что в последние дни получают в свои почтовые ящики черно-белые листовки рекламного содержания. Некая фирма императивно побуждает жильцов позвонить в их диспетчерскую – записаться в очередь на демонтаж нынешних своих ванн и монтаж новых.

— Я подумала, что это какая-то обязательная для меня как для хозяйки квартиры обязанность. Спросила более молодых соседей по этажу, они сказали, что рекламные объявления – это попытка недобросовестных предпринимателей нажиться на нас, стариках, кто не разбирается в своих правах и обязанностях. У меня ванна исправная. Нигде не протекает. Проблем нет. Надо ли мне верить объявлению и менять нормальную ванну на какую-то более хорошую современную? — прокомментировала журналисту "Про Города" одна из активисток ветеранского движения столицы Коми Анна Попова.

В госжилинспекции нам пояснили, что в минимальный перечень работ и услуг, узаконенный для управленцев жилфондом (будь то управляющая компания, ТСЖ или ЖСК) такая процедура не входит.