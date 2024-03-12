Призыв к сыктывкрацам менять ванны оказался фейком
- 12:44 12 марта
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Очередные мошенники от ЖКХ "разводят" горожан на замену ванн. При этом выманивают у собственников квадратных метров в домах суммы, значительно превышающие среднерыночные прайсы по столице Коми на этот вид сантехнической продукции.
Пенсионеры Сыктывкара обратились в "Про Город" с сигналом о том, что в последние дни получают в свои почтовые ящики черно-белые листовки рекламного содержания. Некая фирма императивно побуждает жильцов позвонить в их диспетчерскую – записаться в очередь на демонтаж нынешних своих ванн и монтаж новых.
— Я подумала, что это какая-то обязательная для меня как для хозяйки квартиры обязанность. Спросила более молодых соседей по этажу, они сказали, что рекламные объявления – это попытка недобросовестных предпринимателей нажиться на нас, стариках, кто не разбирается в своих правах и обязанностях. У меня ванна исправная. Нигде не протекает. Проблем нет. Надо ли мне верить объявлению и менять нормальную ванну на какую-то более хорошую современную? — прокомментировала журналисту "Про Города" одна из активисток ветеранского движения столицы Коми Анна Попова.
В госжилинспекции нам пояснили, что в минимальный перечень работ и услуг, узаконенный для управленцев жилфондом (будь то управляющая компания, ТСЖ или ЖСК) такая процедура не входит.
— Единственное, что требует регулярной замены – по мере истечения срока службы – это индивидуальные приборы учета. Всю остальную технику и оборудование в пределах своей жилплощади собственники могут менять исключительно по своему на то желанию, — пояснили нашему журналисту в надзорном ведомстве.
В центре "ЖКХ Контроль" по Коми редакции "Про Города" добавили, что горожанам не стоит доверять столь сложные виды работ, как демонтаж старой ванны и установка новой, неизвестным предпринимателям:
— В таких случаях лучше обращаться к профессионалам, коими являются специалисты, работающие в вашей управляющей компании. Саму же ванну как товар вы можете приобрести самостоятельно в любом профильном магазине: из того материала, того размера и цены, которые вас устраивают. Как правило, распространяют по почтовым ящикам многоквартирных домов подобные объявления мошенники либо недобросовестные коммерсанты, цель которых – нажиться на потребителях и ввести их в заблуждение, создав иллюзию обязательной покупки у них продукции и оплаты услуг по ее установке, — пояснили "ЖКХ Контроль".