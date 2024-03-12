"Школа 21" открылась в Белгороде

Уже стартовал первый отборочный интенсив с участием более 200 человек

Кампус "Школы 21" начал работу в Белгороде. В церемонии открытия кампуса приняли участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и Председатель Совета директоров ООО "ГК Агро-Белогорье" Владимир Зотов. Почетные гости оценили новое здание, поздравили команду школы с открытием, пообщались с участниками отборочного интенсива и пожелали им успехов в освоении IT -профессии.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"Для нас большая радость сегодня здесь в Белгороде открывать ʺШколу 21ʺ. Во-первых, потому что это особый регион, и мы много сотрудничаем в последние годы. Во-вторых, у каждого кампуса нашей школы, конечно, есть своя изюминка, региональная специфика, но в Белгороде это идеально спроектированное, буквально созданное для учебы здание, очень гармоничный кампус. Уверен, ребятам будет здесь комфортно учиться.

В учебной программе нашей школы не только программирование, а целых 12 специальностей, и мы еще будем расширять количество профессий. Сегодня мы называем таких специалистов цифровыми инженерами. Они получают базовый опыт программирования и создания цифровых продуктов, а в дальнейшем многие из них идут на три ключевых направления: работа с данными и искусственный интеллект, робототехника и кибербезопасность. Еще одно актуальное новое направление — все, что связано с креативными специальностями, и медиадизайном.

Времена меняются очень быстро, и нам нужно быть к этому готовыми. Поэтому главное, чему можно научиться в ʺШколе 21ʺ, — отсутствие страха перед изменениями, быть адаптивными к этим изменениям. Человек всегда будет создавать новые совершенные системы, и кому-то нужно будет оперировать ими, совершенствовать их. Эти системы будут быстро меняться, а востребованность специалистов, которые умеют с ними работать, будет только расти.